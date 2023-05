Samsung Electronics annonce que la DRAM DDR5 de classe 12 nm la plus avancée a commencé la production de masse – Samsung Global Newsroom

La nouvelle DRAM de Samsung optimisera l’informatique de nouvelle génération, y compris les applications d’intelligence artificielle, avec une efficacité énergétique et une productivité accrues

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a annoncé aujourd’hui que sa DRAM DDR5 de 16 gigabits (Gb), qui utilise la technologie de traitement de classe 12 nanomètres (nm) la plus avancée du secteur, a commencé la production de masse. L’achèvement par Samsung du processus de fabrication de pointe réaffirme son leadership dans la technologie DRAM de pointe.

« Grâce à une technologie de processus différenciée, la mémoire DRAM DDR5 de classe 12 nm de Samsung offre des performances et une efficacité énergétique exceptionnelles », a déclaré Jooyoung Lee, vice-président exécutif de DRAM Product & Technology chez Samsung Electronics. « Notre dernière DRAM reflète notre engagement continu à dominer le marché de la DRAM, non seulement avec des produits hautes performances et haute capacité qui répondent à la demande du marché informatique pour un traitement à grande échelle, mais également en commercialisant des solutions de nouvelle génération qui prennent en charge une plus grande productivité. »

Par rapport à la génération précédente, la nouvelle DRAM DDR5 de classe 12 nm de Samsung réduit la consommation d’énergie jusqu’à 23 % tout en améliorant la productivité des tranches jusqu’à 20 %. Son efficacité énergétique exceptionnelle en fait la solution idéale pour les entreprises informatiques mondiales qui souhaitent réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone de leurs serveurs et centres de données.

Le développement par Samsung de la technologie de traitement de classe 12 nm a été rendu possible grâce à l’utilisation d’un nouveau matériau à κ élevé qui aide à augmenter la capacité des cellules. Une capacité élevée entraîne une différence de potentiel électrique significative dans les signaux de données, ce qui facilite leur distinction précise. Les efforts de l’entreprise pour abaisser la tension de fonctionnement et réduire le bruit ont également contribué à fournir la solution optimale dont les clients ont besoin.

Bénéficiant d’une vitesse maximale de 7,2 gigabits par seconde (Gbps) – se traduisant par des vitesses pouvant traiter deux films UHD de 30 Go en une seconde environ – la gamme de mémoires DRAM DDR5 de classe 12 nm de Samsung prendra en charge une liste croissante d’applications, notamment les centres de données, l’intelligence artificielle et informatique de nouvelle génération.

Samsung a terminé son évaluation de la DRAM DDR5 16 gigabits pour la compatibilité avec AMD en décembre dernier et continue de collaborer avec des sociétés informatiques mondiales pour stimuler l’innovation sur le marché de la DRAM de nouvelle génération.