Samsung Electronics annonce M8, la nouvelle série de moniteurs intelligents élégants – Samsung Global Newsroom

Doté d’une SlimFit Cam, le nouveau Smart Monitor M8 est disponible en quatre couleurs modernes

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui sa dernière série de moniteurs intelligents, le M8, doté d’un design amélioré et élégant. Le nouveau M8 polyvalent offre le design mince emblématique de Samsung dans quatre nouvelles couleurs – blanc chaud, rose coucher de soleil, bleu lumière du jour et vert printemps – disponibles en 32 pouces avec une résolution UHD et une SlimFit Cam.

Lancée pour la première fois en novembre 2020, la série Smart Monitor de Samsung est une famille des premiers écrans polyvalents au monde conçus pour les utilisateurs modernes qui exigent un produit qui offre à la fois fonctionnalité et divertissement à la maison. Non seulement étant un moniteur traditionnel, mais le M8 permet également aux utilisateurs de profiter d’une variété de services OTT,1 y compris Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Apple TV via Wi-Fi sans avoir à se connecter à un PC ou à un téléviseur.

En matière de style, le Smart Monitor M8 offre à la fois espace et efficacité de travail dans un design ultra-élégant. La finesse du nouveau modèle est de 11,4 mm, soit environ les trois quarts plus fine que les modèles précédents.

Doté d’un design sophistiqué à dos plat, la gamme de couleurs du M8 se développant sur un blanc chaud élégant complète tout environnement en fonction des préférences personnelles de l’utilisateur.

“Nous aspirions à créer un produit capable de correspondre aux modes de vie de toutes sortes de personnes et de préférences”, a déclaré Kyounghoon Kim, vice-président exécutif et chef de l’équipe de conception, Visual Display Business, Samsung Electronics. « La palette de couleurs du M8 composée de quatre couleurs différentes a été inspirée par le thème « Shades of Nature ». Contempler le ciel bleu clair par une belle journée ensoleillée, se ressourcer dans la forêt verdoyante ou enfin se baigner dans la lueur d’un coucher de soleil », a-t-il ajouté.

En matière de productivité, le Smart Monitor M8 a tout pour plaire. Le M8 offre un environnement de bureau à domicile parfait sans utiliser de PC en se connectant à divers appareils informatiques via le Smart Hub mis à niveau. L’interface utilisateur de l’espace de travail offre tous les services nécessaires pour travailler sur un seul écran, aidant les utilisateurs à se connecter sans fil à un PC Windows ou Mac et à utiliser efficacement une vaste gamme de fonctionnalités utiles, notamment Samsung DeX, Apple AirPlay 2 et Microsoft 3652 service cloud, ainsi que la mise en miroir du contenu du smartphone vers le M8.

En plus de cela, le Smart Monitor M8 dispose d’une SlimFit Cam magnétique et amovible qui peut se fixer au moniteur tout en gardant l’espace de bureau propre sans aucun fil disgracieux. La SlimFit Cam dispose également des fonctions de suivi du visage et de zoom automatique, identifiant rapidement le visage d’une personne lorsqu’elle est à l’écran et se concentrant automatiquement sur le sujet. En d’autres termes, il peut suivre et capturer un orateur individuel, une option parfaite pour une présentation active ou une diffusion en direct. De plus, le moniteur prend en charge les applications de chat vidéo telles que Google Duo, permettant aux utilisateurs de travailler à distance ou de participer à des vidéoconférences à la maison ou sur le lieu de travail à l’aide de la SlimFit Cam.

Le Smart Monitor M8 dispose d’un hub IoT appelé SmartThings Hub, où les utilisateurs peuvent connecter tous leurs appareils IoT sans fil. L’application SmartThings permet aux utilisateurs de suivre facilement les appareils IoT dans toute la maison grâce au panneau de commande intuitif de l’application mettant en évidence toutes les informations fournies par d’autres appareils connectés au M8, y compris l’interrupteur d’éclairage et la prise d’alimentation.3

Équipé d’un microphone Far Field Voice haute sensibilité, l’assistant contrôle des appareils tels que Bixby et Amazon Alexa4 à l’aide de commandes vocales. De plus, le microphone utilise une fonction Always On Voice, affichant les informations de conversation à l’écran lorsque Bixby est activé, même si l’écran du moniteur est éteint.

Pour accompagner le large éventail de fonctionnalités du moniteur, l’écran offre une technologie d’image adaptative, améliorant le confort du spectateur en ajustant automatiquement la luminosité de l’écran et la température de couleur. Le M8 comprend également un support réglable en hauteur (HAS) et une fonctionnalité d’inclinaison, permettant aux utilisateurs de trouver la position parfaite pour chaque projet, soirée cinéma ou session d’étude.

Le Smart Monitor M8 a remporté le CES Innovation Awards de la CTA (Consumer Technology Association) en reconnaissance d’un large éventail de ses technologies d’affichage.

Le Samsung Smart Monitor M8 est désormais disponible en précommande dans le monde entier5 dans une variété de couleurs et de spécifications. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://displaysolutions.samsung.com/monitor/why-smart-monitor.

Caractéristiques

Modèle M80B Affichage Taille de l’écran 32″ Plat / Courbé Appartement Ratio d’aspect 16:9 Résolution 3 840 x 2 160 (UHD) Luminosité (typique) 400 cd/㎡ HDR Oui (HDR 10+) Fréquence de rafraîchissement 60Hz Temps de réponse 4 ms (GtG) Rapport de contraste 3 000:1 (Typ.) Angle de vue 178° (Horizontal) / 178° (Vertical) Couverture sRVB 99 % (généralement) Prise en charge des couleurs 1.07B Fonction de soins oculaires Mode Eye Saver / Sans scintillement Concevoir Couleur Blanc Chaud / Rose Coucher De Soleil / Bleu Lumière Du Jour / Vert Printemps Type de support POSSÈDE Inclinaison Oui Interface Connectivité 1 micro HDMI / 2 USB-C (1Up/1Dn) * Charge max 65W Sans fil WiFi5, BT4.2 Conférencier 2.2CH (5W x 2 avec tweeter) Appareil photo Dans la boîte (FHD Cam.) Télécommande In-Box (chargement USB-C)

1 La disponibilité du service de streaming varie selon les pays. Des abonnements peuvent être nécessaires.

2 Compte Microsoft 365 requis.

3 Un dongle SmartThings séparé (VG-STDB10A) est nécessaire pour se connecter aux appareils Zigbee (la connexion à l’appareil Z-Wave n’est pas prise en charge). Le VG-STDB10A peut être acheté en avril.

4 La disponibilité d’Amazon Alexa varie selon les pays.

5 Le calendrier des précommandes varie selon les pays.