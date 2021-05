Samsung Electronics annonce le soutien de quatre nouvelles startups issues de son programme C-Lab – Samsung Global Newsroom

Lancé en décembre 2012, Samsung C-Lab Inside nourrit les idées innovantes des employés tout en inculquant une culture d’entreprise dans laquelle la créativité est au premier plan. Depuis 2015, Samsung soutient des projets C-Lab qui démontrent un potentiel de marché dans tous les domaines de l’entreprise et facilite leur lancement en tant que startups dans le cadre de la politique de spin-off de C-Lab.

Maintenant, Samsung Electronics a annoncé qu’il soutiendrait quatre nouvelles startups issues du programme d’entreprise C-Lab Inside de la société. En savoir plus sur les quatre nouvelles startups ci-dessous.

Scan & Plongée

La start-up ‘Scan & Dive’ a développé un appareil capable d’analyser et de classer différents types de tissus. Lorsqu’il est utilisé pour numériser des vêtements, l’appareil peut déterminer l’épaisseur, l’abrasivité et les méthodes de tissage utilisées, tout en classant également les textiles tels que le coton, le polyester et la rayonne.

La solution Scan & Dive peut être utilisée pour automatiser la classification des vêtements dans les buanderies et les centres de recyclage et peut également être utilisée pour aider les entreprises de mode à inspecter les tissus et à prendre des décisions d’achat. L’appareil a également le potentiel d’étendre ses cas d’utilisation à des matériaux tels que le plastique, le métal et autres.

Ice Linker

Le spin-off de C-Lab ‘Ice Linker’ a créé une glacière intelligente qui gère automatiquement les températures des utilisateurs qui ont de la fièvre. Lorsqu’il est porté sur la tête, il mesure la température corporelle du patient à partir des deux tempes et réduit progressivement la température de la plaque de refroidissement intérieure pour refroidir l’utilisateur.

De plus, Ice Linker offre une fonctionnalité qui gère l’état du patient en temps réel et délivre des notifications via une application pour smartphone si son état s’aggrave. À l’avenir, les cas d’utilisation de cet appareil seront élargis afin qu’il puisse être utilisé par les travailleurs en plein air et par ceux qui aiment faire du sport.

Laboratoire Pinot

La start-up ‘Pinot Lab’ a créé une application qui recommande des vins en fonction des goûts des utilisateurs. Lorsque les utilisateurs prennent une photo d’une étiquette de vin, elle fournit des informations sur la saveur, la note, les accords mets, le prix et l’achat pour les aider à trouver rapidement et facilement un vin qui leur convient.

Lorsque les utilisateurs saisissent le repas de leur choix dans l’application, celle-ci exploite des algorithmes de correspondance des aliments basés sur l’IA pour recommander un vin pour accompagner leur repas. L’application peut même indiquer aux utilisateurs où acheter les vins qu’elle recommande!

STRA

‘STRA’, une autre startup lancée par C-Lab, a développé une application de génération d’accords de guitare appelée ‘CODA’ qui permet aux utilisateurs de visualiser les accords et de s’entraîner à jouer les chansons de leur choix. Lorsque le nom d’une chanson est fourni, le moteur AI de l’application extrait les données audio et les convertit en accords de guitare. L’application aide même les utilisateurs à apprendre les bons emplacements des doigts.

Pour l’avenir, STRA prévoit d’élargir les cas d’utilisation de CODA afin que l’application puisse être utilisée avec une plate-forme musicale qui aide à connecter les professeurs de musique à des personnes qui souhaitent apprendre à jouer des instruments et propose des cours de musique sans contact.

Autres startups récemment lancées

Le spin-off de C-Lab ‘WELT’, une start-up de soins de santé numérique qui développe des ceintures intelligentes, a récemment levé un financement de 5,3 millions USD auprès de la société de soins de santé totale Handok et deux autres capital-risque. La startup envisage de travailler avec des investisseurs pour développer des thérapies numériques contre l’alcoolisme et l’insomnie.

«AIMT», qui développe des matériaux d’isolation sous vide de haute performance, étend son activité des panneaux isolants pour les appareils ménagers aux emballages écologiques de la chaîne du froid fabriqués à partir de bouteilles en PET recyclées. En décembre dernier, elle a été sélectionnée comme « société de garantie spéciale licorne préliminaire » par le ministère coréen des PME et des startups, et ses ventes ont triplé par rapport à l’année précédente pour atteindre 14,2 millions USD en 2020.

En plus du programme de spin-off C-Lab fournissant aux startups les investissements et les conseils commerciaux dont elles ont besoin pour se développer, Samsung offre une fenêtre de cinq ans pendant laquelle les employés qui lancent des startups peuvent retourner à leur emploi si leurs efforts s’avèrent infructueux. Ainsi, 182 employés ont créé 52 startups depuis le lancement du programme C-Lab.

S’exprimant à propos du programme, le vice-président et chef du centre de créativité et d’innovation de Samsung Electronics Inkuk Hahn a déclaré: «À l’avenir, nous continuerons à soutenir les projets prometteurs du C-Lab et les employés ayant des ambitions entrepreneuriales pour leur permettre de le programme et contribuer à l’écosystème des startups en Corée.