Samsung Electronics annonce le SDC23 qui réunira les développeurs pour demain – Samsung Global Newsroom

Les participants qui s’inscrivent pour y assister auront accès à des conférences sur les technologies futures ainsi qu’à des expériences pratiques.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’elle accueillerait la Samsung Developer Conference 2023 (SDC23) au Moscone Center de San Francisco le 5 octobre.

La conférence annuelle marquera la neuvième SDC depuis sa première tenue en 2013. Contrairement à l’année dernière, où seuls les participants invités pouvaient y assister, tout le monde peut assister à la SDC23 avec une inscription préalable.

Au SDC23, Samsung mettra en avant l’innovation des plateformes, notamment SmartThings, Bixby, Knox et Tizen. Cette orientation illustrera la manière dont les différents secteurs d’activité et appareils de Samsung élargissent les expériences client transparentes. En outre, l’entreprise partagera son plan de coopération et ses stratégies d’innovation ouverte avec les développeurs et les partenaires afin de créer des expériences connectées de nouvelle génération pour des millions de personnes dans le monde.

JH Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) chez Samsung Electronics, ouvrira le SDC23 avec un discours décrivant la vision de l’entreprise basée sur l’innovation technologique et l’expansion de l’expérience client. Cette technologie permet une expérience client plus personnalisée et plus sécurisée grâce à l’innovation de la plateforme et à un écosystème renforcé. Il sera rejoint par d’autres dirigeants de Samsung qui partageront les stratégies de l’entreprise dans les domaines liés aux technologies futures. La liste des intervenants comprend :

Jaeyeon Jung, vice-président exécutif, équipe SmartThings

Hobum Kwon, vice-président, équipe plateforme, Samsung Research

Bongjun Ko, vice-président directeur, groupe de recherche et développement de logiciels d’application, activité d’affichage visuel

Sally Hyesoon Jung, vice-présidente, groupe R&D Framework, Mobile eXperience Business

Hon Park, vice-président, équipe de santé numérique, activité d’expérience mobile et plus

Au-delà du discours d’ouverture, le SDC23 proposera des séances en petits groupes ouvertes aux participants afin qu’ils aient la possibilité de collaborer et d’en apprendre davantage sur les dernières plates-formes et outils de Samsung destinés aux développeurs, notamment One UI 6, SmartThings, Matter, Bixby, Tizen, Samsung Health et bien plus encore.

En outre, certaines sessions auront lieu dans le « Théâtre ouvert » où les participants pourront parler de divers sujets sur place, tandis que les participants intéressés par le codage pourront participer au codage proprement dit via le « Code Lab » et bénéficier du mentorat des développeurs Samsung sur divers sujets. les sujets.

Le discours d’ouverture et les sessions majeures seront diffusés en direct sur les sites Samsung YouTube et Samsung Developer au moment de l’événement.

Pour plus d’informations sur la Samsung Developer Conference 2023, veuillez visiter http://developer.samsung.com/sdc. De plus amples informations peuvent également être trouvées sur Twitter (@samsung_dev) et Facebook (@samsungdev) avec le hashtag #SDC23.