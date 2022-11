Samsung Electronics annonce de nouvelles façons passionnantes d’expérimenter le streaming de jeux – Samsung Global Newsroom

Antstream Arcade et Blacknut rejoindront Xbox, NVIDIA GeForce NOW et Utomik pour apporter plus de jeux sur les téléviseurs intelligents Samsung en 2023

Samsung Electronics a annoncé de nouvelles façons passionnantes pour les joueurs de découvrir le streaming de jeux avec l’ajout de nouveaux partenaires et l’introduction du streaming de jeux sur certains modèles de téléviseurs Samsung 20211 et les jeux 4K, tenant davantage sa promesse d’offrir l’avenir du jeu aux consommateurs du monde entier.

Antstream et Blacknut rejoignent l’offre de streaming de jeux de Samsung

Antstream Arcade est le plus grand service de cloud gaming au monde qui offre aux joueurs un accès à plus de 1 500 jeux emblématiques et à de nouveaux défis et tournois multijoueurs hebdomadaires. Certains propriétaires de téléviseurs Samsung pourront bientôt affronter leurs amis et la communauté mondiale dans les meilleurs jeux des années 80, 90 et 00, de Pac-Man à Mortal Kombat et Metal Slug.

“Antstream Arcade pense que combiner le passé du jeu avec l’avenir du jeu fera avancer l’industrie vers la prochaine ère des jeux vidéo”, a déclaré Steve Cottam, PDG d’Antstream Arcade. “Qu’est-ce qui remplit mieux cette promesse que les jeux d’arcade rétro joués sur les téléviseurs intelligents les plus avancés de Samsung ? Le streaming de jeux offre aux joueurs plus d’opportunités de jouer à des jeux qu’ils aiment ou à des classiques qu’ils ont manqués.

Avec un catalogue croissant de plus de 500 jeux premium pour PC et consoles, le service par abonnement Cloud Gaming de Blacknut offre le plus grand accès illimité au contenu de jeu pour les écrans de télévision. Blacknut permet une expérience “cliquer et jouer”, permettant jusqu’à cinq joueurs de jouer simultanément sur n’importe quel smartphone, PC ou Smart TV compatible. La bibliothèque de Blacknut se concentre sur les membres de la famille de base et occasionnels, offrant une multitude de titres couvrant les jeux AAA classiques, les favoris indépendants, les aventures basées sur l’histoire, la stratégie et également la plus grande collection de jeux de course et de sport. Les membres de Blacknut peuvent profiter de succès acclamés, tels que Metro Exodus, Overcooked ainsi qu’une vaste collection de jeux Disney.

“Blacknut apporte désormais le plus grand catalogue de Cloud Gaming inclus dans un seul abonnement à Samsung, la première destination de streaming de jeux”, a déclaré Nabil Laredj, VP, Business Development & Licensing chez Blacknut. « Nous avons conçu Blacknut comme une plateforme de jeu familiale comprenant cinq profils de joueurs pouvant jouer simultanément. Apporter notre service aux appareils Samsung permet à davantage de joueurs de découvrir l’avenir du jeu. »

Lancé en 2023, le streaming de jeux Antstream et Blacknut sera disponible pour les propriétaires de certains téléviseurs Samsung 2021, 2022 et 2023.

Apporter des jeux cloud à des millions de propriétaires de téléviseurs intelligents Samsung en 2021

Jusqu’à la fin de l’année, Samsung permet à davantage de joueurs d’accéder au streaming de jeux via certains téléviseurs intelligents Samsung 2021. Samsung mettra à disposition des applications individuelles des partenaires de streaming de jeux Xbox, NVIDIA GeForce NOW et Utomik, avec Blacknut et Antstream Arcade à venir en 2023. En élargissant l’expérience de streaming de jeux pour sélectionner les téléviseurs intelligents Samsung 2021, les clients Samsung existants auront désormais un accès instantané au mêmes jeux disponibles via le Samsung Gaming Hub sur les téléviseurs et moniteurs intelligents 2022.

“Lorsque Samsung Gaming Hub a été déployé plus tôt cette année sur les modèles de téléviseurs 2022, la question numéro un que nous avons reçue était” quand le streaming de jeux arrivera-t-il sur mon téléviseur 2021 “. Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager avec nos fans impatients qu’ils pourront jouer aux jeux qu’ils aiment avant la fin de cette année », a déclaré Mike Lucero, responsable des produits pour les jeux chez North America Service Business Team, Samsung Electronics. «Avec n’importe quel contrôleur de jeu compatible Bluetooth et une connexion Internet, des millions de joueurs pourront accéder à une vaste bibliothèque de jeux allant des meilleurs AAA aux jeux indépendants et rétro les plus populaires directement via des applications partenaires sur certains téléviseurs intelligents 2021, ce qui rend Samsung appareils une destination privilégiée pour le streaming de jeux.

Une fois disponibles, les applications de jeu individuelles peuvent être téléchargées depuis le Samsung App Store via le Media Hub directement sur le téléviseur.

Jeux 4K disponibles sur les téléviseurs intelligents Samsung via GeForce NOW de NVIDIA

Déployée dans quelques semaines, l’offre permettra aux joueurs de GeForce NOW de diffuser des jeux PC avec une résolution allant jusqu’à 4K à 60 images par seconde en mode natif en 2022 et de sélectionner les téléviseurs intelligents Samsung 2021 sans attendre les téléchargements, les installations, les correctifs ou les mises à jour. Un abonnement premium à GeForce NOW est requis pour une expérience améliorée, y compris une résolution 4K, des fréquences d’images plus rapides, RTX ON, un accès prioritaire aux serveurs de jeu NVIDIA et des durées de session prolongées de huit heures.2

Pour plus de détails sur le Samsung Gaming Hub, veuillez visiter https://www.samsung.com/gaminghub.

Pour en savoir plus sur les derniers téléviseurs de jeu Samsung, rendez-vous sur samsung.com/us/gamingtvs.

1 Les modèles 2021 éligibles incluent : QN800, QN850, QN900, WS1A, QN700, LS03A, AU7000, AU8000, AU9000, Q50, Q60 et Q95-Q70.

2 Les conditions d’abonnement à GeForce NOW premium peuvent varier selon les pays.