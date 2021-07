Samsung Electronics adopte la norme internationale Open Source – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui l’adoption d’OpenChain ISO (Organisation internationale de normalisation) / IEC (Commission électrotechnique internationale) 5230:2020, la première norme internationale de conformité open source. La société rejoint une communauté croissante d’entreprises dans les domaines de l’électronique grand public, de l’automobile, de l’informatique en nuage et des télécommunications en utilisant cette norme pour gérer les chaînes d’approvisionnement.

Le projet OpenChain a débuté en 2016 en tant qu’initiative de la Linux Foundation, une organisation à but non lucratif aux États-Unis. Il vise à établir un système de conformité open source efficace et cohérent.

Le projet OpenChain a été adopté en tant que norme internationale ISO / IEC en 2020. Le projet évalue les capacités de conformité open source de chaque entreprise et accorde la certification si elles répondent aux critères.

« Samsung Electronics est à la pointe de l’adoption et de l’utilisation de la technologie open source pour créer des produits innovants », a déclaré Seungbeom Choi, vice-président exécutif et chef de l’équipe de stratégie R&D chez Samsung Electronics. « Sous-jacents se trouvent des organisations et des processus spécifiquement établis pour utiliser l’open source de manière sûre et efficace. Notre adoption d’OpenChain ISO 5230 reflète notre engagement continu envers l’excellence dans notre domaine. Samsung Electronics devrait renforcer sa crédibilité en recevant une reconnaissance pour sa capacité à utiliser l’open source grâce à cette certification. Nous sommes impatients de collaborer avec d’autres leaders de l’industrie autour de cette norme.

« L’open source fournit une plate-forme d’innovation inégalée », a déclaré Shane Coughlan, directeur général d’OpenChain. « Pour tirer le meilleur parti de cette plateforme, la clé est d’avoir des processus efficaces et efficients. OpenChain ISO 5230 fournit cela pour les activités de conformité de licence. Nous sommes ravis d’accueillir Samsung Electronics dans notre communauté de conformité. Leur leadership dans ce domaine contribuera à accélérer notre mission tout au long de la chaîne d’approvisionnement. »

Depuis 2012, Recherche Samsung, le centre de R&D avancé de Samsung Electronics qui dirige le développement des technologies futures pour son activité de produits de consommation, a mené diverses activités pour une utilisation sûre et efficace de l’open source avec des organisations et des systèmes spécialisés. La société a mis en place une politique open source intégrée mondiale avec des instituts de recherche mondiaux, et a établi un système pour identifier les licences open source et se conformer aux obligations au stade du développement, de la planification du logiciel à la mise en œuvre et à la vérification, et a mis en place des programmes d’éducation en ligne/hors ligne pour améliorer la compréhension des développeurs.