Samsung Electronics a reçu 50 prix lors des International Design Excellence Awards 2023 – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui une reconnaissance pour l’excellence de son design lors des International Design Excellence Awards (IDEA) 2023, dont un prix d’argent et trois de bronze, ainsi que 46 finalistes en vedette.

IDEA — l’un des programmes de récompenses de design les plus prestigieux au monde — est organisé par l’Industrial Designers Society of America (IDSA). Fondée en 1980, IDEA reconnaît les réalisations en matière de design industriel. Cette année, IDEA a sélectionné les gagnants dans 20 catégories, dont la maison, la technologie grand public et l’interaction numérique. Les principaux critères d’évaluation incluent également l’innovation en matière de conception, les avantages pour l’utilisateur, les avantages pour la société et bien plus encore.

Le design de Samsung reflète les valeurs changeantes et la technologie innovante de l’entreprise. L’entreprise a été reconnue pour son excellence en matière de design centré sur le style de vie et les expériences du consommateur.

Soulignant l’importance d’une « philosophie de conception centrée sur l’humain », TM Roh, président et chef du Corporate Design Center chez Samsung Electronics, a déclaré : « Nous continuerons à faire des efforts pour enrichir la vie de nos clients avec des conceptions en harmonie avec leur environnement. , ainsi que des conceptions essentielles qui donnent la priorité à la clarté de l’objectif du produit.

Samsung a remporté un prix Argent pour le produit de pointe suivant :

Bespoke AirDresser, un nettoyant pour vêtements qui répond aux besoins des consommateurs qui souhaitent un entretien plus rapide et plus facile des vêtements, utilise l’IA pour offrir une expérience de gestion des vêtements plus pratique et plus hygiénique.

Samsung a remporté trois prix Bronze pour les designs harmonieux suivants :

Le purificateur d’eau sur mesure présente une conception intégrée qui installe un module de purification de l’eau sous l’évier et s’harmonise avec l’espace cuisine en permettant au client de sélectionner une couleur de robinet qui convient à ses préférences et à ses goûts.

La blanchisserie Bespoke AI™ bénéficie d’une conception intégrée pratique pour laveuse et sécheuse, d’une hauteur de fente que tout le monde peut facilement utiliser et d’un panneau de commande qui peut faire fonctionner à la fois la laveuse et la sécheuse.

Le Bespoke Jet Bot AI+ améliore les fonctions de conduite autonome grâce au contrôle intelligent de l’IA et en reconnaissant et en distinguant les obstacles avec des capteurs 3D.

Du produit au design UX, un total de 50 récompenses pour les téléviseurs, les appareils électroménagers et les smartphones

Dans la catégorie Produit, un large éventail de designs Samsung ont été nommés finalistes, notamment :

Le nouveau QLED 8K, un téléviseur qui produit une expérience immersive avec un écran infini.

La Solarcell Remote, une télécommande de téléviseur dotée d’un panneau solaire pour un chargement pratique plutôt que de piles jetables.

Le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4, des smartphones qui maximisent l’expérience utilisateur avec un grand écran de couverture dans un nouveau facteur de forme.

Le Galaxy Book 3 Pro Series, un ordinateur portable qui offre une expérience utilisateur plus pratique avec un design métallique fin haut de gamme et une connectivité avec une large gamme de produits Galaxy.

Dans d’autres catégories, les conceptions de Samsung prenant en compte l’accessibilité et l’environnement ont été nommées finalistes en vedette, notamment :