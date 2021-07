Samsung élargit sa gamme de solutions SDN – Samsung Global Newsroom

Les dernières solutions de réseautage défini par logiciel (SDN) de Samsung pour alimenter les réseaux 5G privés, offrant une plus grande flexibilité grâce à une gestion centralisée et à une automatisation de bout en bout

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il élargissait son portefeuille de solutions de réseautage défini par logiciel (SDN) avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour aider les opérateurs mobiles et les entreprises à gérer plus facilement les réseaux. Le portefeuille SDN de Samsung prend déjà en charge les opérations de centre de données. Avec des capacités étendues, les nouvelles solutions SDN de Samsung alimenteront les entreprises de divers secteurs, notamment l’éducation, la vente au détail et l’énergie. Cette gamme complète de SDN prendra également en charge l’accès mobile (xHaul), qui fait référence aux réseaux de transport fronthaul, mid-haul et backhaul.

Le SDN est une approche d’architecture de réseau qui permet au réseau d’être contrôlé de manière centralisée et intelligente à l’aide de solutions logicielles. Cette approche centralisée offrira une plus grande automatisation et programmabilité dans l’ensemble du réseau de l’accès au cœur, augmentant l’efficacité opérationnelle. Avec le passage architectural d’un déploiement basé sur le matériel à une conception de réseau centrée sur le logiciel, le SDN est hautement sécurisé, évolutif et adaptable, particulièrement utile pour faire progresser les réseaux privés.

Le portefeuille SDN de Samsung couvre toutes les couches de l’architecture SDN, y compris les contrôleurs, les orchestrateurs, les commutateurs et les routeurs. Les principaux avantages du SDN de Samsung incluent :

« SDN dans une boîte » : La solution SDN de Samsung peut servir à plusieurs fins dans un seul boîtier, y compris le SDN du centre de données, le SDN d’entreprise et le SDN d’accès mobile (xHaul).

Convivial: Ce SDN offre une conception UX conviviale et primée basée sur la 3D. 1 Avec une accessibilité et une facilité d’utilisation élevées, cette solution offre une vue simplifiée d’un réseau de bout en bout, permettant une gestion plus unifiée et cohérente.

Ouverture : Les solutions SDN natives du cloud et open source de la société peuvent s’intégrer de manière transparente aux commutateurs et routeurs tiers. Le SDN de Samsung est basé sur le système d’exploitation de réseau ouvert (ONOS), prenant en charge divers types d’interfaces ouvertes pour permettre l’interopérabilité multi-fournisseurs.

Découpage du réseau de bout en bout : La technologie SDN peut automatiser le découpage du réseau de bout en bout, ce qui contribuera à répondre aux exigences des accords de niveau de service (SLA), même au niveau du transport. Combinée à son RAN et Core, la solution SDN de Samsung permettra aux opérateurs mobiles d’offrir des réseaux optimaux pour divers modèles commerciaux grâce à la capacité de découpage de réseau de bout en bout de l’entreprise.

« Les réseaux deviennent plus agiles avec la technologie SDN à l’ère de la 5G. Samsung est fier de participer à cette évolution du réseau en proposant une gamme complète de solutions SDN et en apportant plus de flexibilité opérationnelle à la gestion de réseau 5G », a déclaré Sohyong Chong, vice-président senior et responsable de la R&D logicielle, Networks Business chez Samsung Electronics. « Le SDN de Samsung aidera les opérateurs et les entreprises à introduire rapidement de nouvelles applications, services et infrastructures 5G, ce qui accélérera la mise sur le marché. »

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions de réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

1 Prix ​​international d’excellence en design en 2018 ; Pin Up Design Awards en 2017 ; Good Design Awards en 2017