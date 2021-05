Samsung élargit sa gamme de moniteurs intelligents dans le monde entier pour répondre à la demande croissante d’écrans Do-It-All – Samsung Global Newsroom

Le premier écran « tout faire » au monde offert avec de nouvelles tailles de 43 pouces et 24 pouces, des options de couleur supplémentaires et des fonctionnalités intelligentes améliorées

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la disponibilité mondiale de sa gamme de moniteurs intelligents nouvellement élargie, offrant davantage de tailles d’écran et d’options de conception, ainsi que de nouvelles fonctionnalités intelligentes améliorées. La gamme comprend désormais un modèle M7 (résolution UHD) plus grand de 43 pouces, offrant une productivité améliorée et une expérience de divertissement immersive. Les modèles M5 (résolution FHD) sont désormais disponibles en écrans 24 pouces, 27 pouces et 32 ​​pouces, avec un design élégant et une nouvelle option de couleur blanche élégante.

La série Samsung Smart Monitor a été lancée en novembre 2020 en tant que premier écran polyvalent au monde conçu pour les entreprises, les universités et les consommateurs d’aujourd’hui qui travaillent, apprennent et se divertissent à la maison. Le moniteur intelligent offre des applications multimédia et de productivité intégrées, une connectivité polyvalente, des haut-parleurs intégrés et une télécommande alimentée par des cellules solaires.

«À mesure que le temps passé à travailler, à apprendre et à jouer à domicile augmente pour les gens du monde entier, les maisons se transforment en environnements multifonctionnels», a déclaré Hyesung Ha, vice-président principal des activités d’affichage visuel chez Samsung Electronics. «Notre gamme élargie de moniteurs intelligents continuera à fournir aux utilisateurs des moyens encore plus pratiques et flexibles d’accomplir leurs activités quotidiennes grâce à la technologie, leur permettant de vraiment« tout faire »grâce à une puissante connectivité mobile et PC sur le moniteur le plus intelligent disponible sur le marché aujourd’hui. «

Les derniers ajouts à la série Smart Monitor de Samsung incluent:

Moniteur intelligent M7 43 « (Modèle: M70A) – En tant que modèle phare, le Smart Monitor M7 est désormais disponible dans une taille plus grande de 43 pouces qui maximise la productivité et améliore le divertissement, enveloppé dans un design sans bordure qui offre une expérience immersive que ce soit pour travailler, apprendre ou jouer. Doté d’un écran 4K ultra-haute définition (UHD), le M7 de 43 pouces peut basculer de manière transparente entre les fonctionnalités, passant d’un appareil de travail fiable à un centre de divertissement 4K instantané avec des applications de streaming de contenu intégrées, des haut-parleurs et des capacités HDR10 pour optimiser chaque détail de contenu 4K.

Moniteur intelligent M5 27 « et 32 » en blanc (modèle: M50A) – Le modèle M5 populaire est désormais disponible dans un design blanc élégant et élégant pour ses modèles 27 et 32 ​​pouces. La nouvelle couleur se marie parfaitement avec les designs d’inspiration minimaliste et ajoute une touche finale à toute esthétique intérieure, ce qui la rend idéale pour compléter la maison d’un utilisateur soucieux du design.

Smart Monitor M5 24 « (Modèle: M50A) – La gamme M5 est désormais également proposée dans un nouveau format 24 pouces Full HD, ce qui en fait le moniteur intelligent le plus accessible en termes de taille et de prix. La taille compacte du moniteur intelligent le rend idéal pour ceux qui ne disposent pas de l’espace de bureau pour un moniteur plus grand ou pour les clients qui recherchent simplement un moniteur multifonctionnel de bonne valeur.

Parallèlement aux nouvelles options de taille et de conception, Samsung dévoile une gamme de nouvelles fonctionnalités. TV Plus1 fournit une variété de contenu 100% gratuit en direct et à la demande sans téléchargement ni inscription requis. Pendant ce temps, guide universel2 propose des recommandations de contenu basées sur une analyse des préférences de l’utilisateur et des modèles de visualisation, garantissant des suggestions entièrement personnalisées sur des applications populaires telles que Netflix, Prime Video et plus encore.

L’assistant vocal a été mis à niveau par rapport aux modèles précédents pour activer non seulement Bixby, mais également d’autres assistants vocaux tels que Google Assistant et Amazon Alexa. La fonction d’accès à distance sera également mise à jour vers «PC à l’écran» en juin, permettant une connectivité simple et sécurisée entre le Smart Monitor et les PC externes pour une meilleure convivialité.

Dans le cadre du programme de durabilité à long terme de Samsung, le M7 de 43 pouces comprend une télécommande solaire tout-en-un fabriquée à partir de plastique recyclé, offrant une efficacité écologique avec une charge à partir de la lumière du soleil à l’intérieur, des ampoules ou une connexion USB-C . De plus, la télécommande des autres modèles a été partiellement fabriquée à partir de plastique recyclé pour réduire l’empreinte carbone et améliorer la durabilité.

Utilisant les mêmes fonctionnalités que la gamme de première génération, la gamme Samsung Smart Monitor offre de nombreuses options de connectivité pour les PC et les smartphones. Les utilisateurs peuvent connecter leurs appareils mobiles personnels d’un simple toucher rapide en utilisant Tap View,3 Mise en miroir ou avec Apple AirPlay 2. De plus, Samsung DeX permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience de bureau complète en connectant leur moniteur à leur appareil mobile. L’écran prend également en charge les applications Microsoft 365,4 permettant aux utilisateurs de visualiser et de modifier des documents et de les enregistrer facilement sur le cloud, même sans connexion PC, grâce au Wi-Fi intégré. Pour une configuration de lieu de travail propre, le moniteur intelligent offre de nombreux ports, y compris un port USB Type-C,5 Ports USB et capacités Bluetooth 4.2.

L’écran peut également se transformer en un centre de divertissement complet avec la possibilité pour les utilisateurs d’accéder au contenu OTT et de diffuser leurs films et émissions préférés sur Netflix, HBO et YouTube, même sans connexion à un PC ou un appareil mobile.6

La gamme étendue de moniteurs intelligents Samsung est disponible dans une variété de modèles, de tailles et de spécifications. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: https://displaysolutions.samsung.com/monitor/detail/1803/43M70A.

1 La disponibilité dépend des pays.

2 La disponibilité dépend des pays.

3 L’affichage tactile est compatible avec les appareils Galaxy exécutant Android 8.1 ou supérieur et la version 5.1 dans l’application SmartThings.

4 Compte Microsoft 365 requis.

5 Disponible uniquement sur le modèle M7.

6 La disponibilité du service de streaming peut varier selon les pays. Abonnement requis.