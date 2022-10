Samsung élargit encore son écosystème de santé et de bien-être avec des services de santé encore plus connectés et diversifiés – Samsung Global Newsroom

La pile d’outils de développement étendue de Samsung prend en charge une surveillance plus précise de la santé, une sécurité préventive dans la conduite, la recherche médicale et des informations plus approfondies sur le bien-être

Samsung Electronics a dévoilé une série de nouveaux outils avant la Samsung Developer Conference 2022 (SDC22) qui aideront les développeurs et les communautés à façonner les habitudes de santé, de bien-être et de sécurité des consommateurs du monde entier. Ces outils incluent le programme Samsung Privileged Health SDK pour certains partenaires, l’API Fall Detection pour prendre en charge la sécurité des utilisateurs, la nouvelle solution de recherche de bout en bout de Samsung pour les programmeurs éducatifs, cliniques et de santé, ainsi que des opportunités continues pour les partenaires avec Health Connect.

“La base de santé de Samsung est ancrée dans notre matériel et notre technologie de capteurs avancés et est renforcée par notre écosystème ouvert et notre approche collaborative”, a déclaré TaeJong Jay Yang, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D en santé chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. “C’est pourquoi je suis ravi d’annoncer des outils de développement, des API et des offres de partenaires étendus qui permettent à des experts tiers, des centres de recherche et des universités de faire progresser les capacités de suivi et d’analyse portables pour une santé, un bien-être et une sécurité plus larges.”

Samsung Privileged Health SDK : Faire progresser la sécurité préventive au volant

Samsung collabore avec certains leaders de l’industrie pour développer des services de santé personnalisés. La sécurité étant l’un des domaines prioritaires de Samsung, ces collaborations fourniront de tout nouveaux outils de prévention pour rendre les routes plus sûres en identifiant les premiers signes de fatigue et de stress du conducteur.

Le travail de Samsung avec Tobii, un leader mondial du suivi oculaire et de l’informatique de l’attention qui développe des logiciels pour surveiller la somnolence, en est un exemple. Si les utilisateurs le souhaitent, le SDK Privileged Health de Samsung permet à Tobii de détecter la fréquence cardiaque en temps réel capturée par les capteurs de la Galaxy Watch et de les traiter pour déterminer le niveau de somnolence de l’utilisateur. De plus, Harman, un leader de la technologie des voitures connectées, des innovations audio et des solutions IoT, a récemment lancé Ready Care, une solution complète de détection en cabine et sur mesure pour la sécurité et le confort du conducteur. En plus de la distraction, de la fatigue et de la détection des signes vitaux, les utilisateurs peuvent autoriser Ready Care à mesurer la charge cognitive et le niveau de stress et peuvent proposer des itinéraires alternatifs pour réduire le stress du conducteur.

Services de santé : nouvelle API de détection des chutes pour des capacités de sécurité améliorées

Les services de santé fournissent des API qui permettent aux développeurs et aux tiers d’exploiter les puissants capteurs et algorithmes de la Galaxy Watch pour des offres de santé plus précises et avancées. Samsung introduit une nouvelle API dans l’écosystème qui offre une sensibilité réglable pour la détection des chutes, renforçant la sécurité préventive et ouvrant la voie à encore plus d’offres potentielles.

Les développeurs peuvent désormais créer des services à l’aide des algorithmes de détection de chute de Galaxy Watch qui détectent le trébuchement ou la chute d’un utilisateur en combinant différents capteurs, notamment un accéléromètre et un gyroscope. Cette API permet le développement d’applications pour les utilisateurs susceptibles de rencontrer des accidents inattendus. De plus, les utilisateurs de Galaxy peuvent même régler les niveaux de sensibilité — que vous soyez immobile, en mouvement ou en train de faire de l’exercice — via l’application Galaxy Wearable. Comme le suivi du sommeil qui détecte les mouvements agités ou les chutes du lit pour brosser un tableau plus complet du sommeil d’un utilisateur, cette API ouvre de nouvelles opportunités pour les développeurs et les utilisateurs.

Solution de recherche de bout en bout : accélération des services médicaux et de la recherche

Samsung présente également un projet open source qui fournit des solutions de bout en bout combinant SDK, système backend et portail pour une variété d’applications de santé. Cet ensemble d’outils de soins de santé tout-en-un renforce la recherche et les expériences cliniques — à partir du niveau développeur — en fournissant des informations avancées via les montres Galaxy et les appareils portables pour soutenir la recherche médicale dans les institutions, les hôpitaux, les centres de bien-être et au-delà.

Les chercheurs peuvent utiliser ce projet open source pour créer des modules qui permettent aux participants de rejoindre une étude de manière fluide et informée, en rationalisant le processus d’intégration. Des modèles d’enquête flexibles sont également en place pour répondre aux besoins en constante évolution des organisations. À partir de là, les données et informations pertinentes sont collectées plus facilement à partir d’appareils portables, tandis que les participants sont guidés par des informations exploitables tout au long du processus. Les données cryptées des participants sont ensuite transmises au système principal où les communautés médicales et de santé surveillent et analysent les informations collectées pour informer les plans de traitement des patients, les recherches à venir et bien plus encore. Plus de détails sur le nouveau projet seront annoncés lors du discours d’ouverture du SDC22 par Sebastian Seung, président et responsable de Samsung Research.

Health Connect : meilleures informations et contrôle des données

Health Connect, annoncé en collaboration avec Google au printemps 2022, offre aux développeurs un ensemble unique d’API permettant la création transparente de nouvelles expériences de fitness et de santé. Actuellement disponible en version bêta, Health Connect offre aux utilisateurs des contrôles de confidentialité centralisés qui permettent d’autoriser facilement les applications de santé et de fitness avec lesquelles ils souhaitent partager leurs données sur l’appareil. Aujourd’hui, Samsung Health et Fitbit, ainsi que les principales applications de santé et de fitness, notamment Leap Fitness, MyFitnessPal et Withings, ont adopté Health Connect pour permettre une expérience de bien-être plus percutante et holistique. Et avec la permission de l’utilisateur, les développeurs d’applications peuvent exploiter certaines données partagées via Health Connect pour les utiliser dans leurs propres applications afin de fournir aux utilisateurs une image plus complète de leur santé.

Samsung s’engage à donner à sa communauté — y compris les utilisateurs, les tiers, les développeurs et au-delà — des outils et des ressources améliorés pour créer et bénéficier de services de santé plus connectés et diversifiés. Dans le cadre des initiatives globales de bien-être de Samsung, la société continuera de proposer un vaste écosystème — dont la communauté Samsung entendra parler davantage lors du SDC22 — qui donne aux utilisateurs plus d’informations et d’informations sur la santé et le bien-être.