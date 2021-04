Suivant les traces de sa récente vitrine d’expérience virtuelle (VX) axée sur la salle de contrôle, Samsung Electronics a annoncé qu’elle avait ouvert les inscriptions pour le prochain opus de sa série VX, qui mettra en lumière les écrans optimisés pour la diffusion.

Des studios d’actualités au contrôle de la production et aux salles de presse, Samsung, leader sur le marché de l’affichage numérique pendant 12 années consécutives, emmènera les visiteurs dans une visite virtuelle d’un environnement de diffusion typique pour présenter un portefeuille qui permet à tout diffuseur de réinventer son studio et de réaliser leur vision.

Au centre du studio d’information, les visiteurs découvriront comment l’écran modulaire de pointe de Samsung, The Wall, donne vie aux émissions avec une qualité d’image parfaite. Les téléviseurs Crystal UHD, QLED 8K et Business de la société améliorent tous les domaines d’un studio, tandis que ses moniteurs professionnels aident à optimiser l’engagement et l’efficacité dans les coulisses des salles de contrôle de production.

Ces produits prennent vie non seulement grâce à la vitrine virtuelle, mais également à travers des histoires de réussite client convaincantes. Les visiteurs auront l’occasion d’entendre comment les principales émissions mondiales d’actualités, de sports et de divertissement, ainsi que des entreprises médiatiques primées, ont mis en œuvre la technologie de Samsung pour offrir des expériences de visionnage fluides aux publics du monde entier.

Pour rejoindre l’expérience et en savoir plus sur ce que les dernières solutions et innovations d’affichage visuel de Samsung peuvent faire pour améliorer votre studio, veuillez visiter https://bit.ly/3sskkeI.