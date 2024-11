Samsung divulgue une énorme mise à jour Galaxy – maintenant dans seulement 2 semaines

La nouvelle que les utilisateurs de Galaxy attendaient. NurPhoto via Getty Images

Les utilisateurs de Samsung sont actuellement de plus en plus à la traîne, alors que les utilisateurs de Pixel et d’autres téléphones installent Android 15 avec ses principales mises à niveau de sécurité et de confidentialité, et que les utilisateurs d’iPhone commencent à jouer avec iOS 18.1 et ses nouvelles mises à niveau d’IA.

ForbesLe FBI met en garde les utilisateurs de Gmail, Outlook, AOL et Yahoo : les pirates informatiques accèdent aux comptes

Samsung a confirmé la mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Galaxy lors de sa conférence des développeurs le mois dernier, déclarant à SDC que la version bêta de One UI 7 qui apporte Android 15 sera publiée avant la fin de l’année et que la version stable elle-même sera là à temps pour la série S25, devrait être lancé début 2025.

Alors que certains craignaient que la version bêta n’apparaisse qu’en décembre ou peut-être avec le prochain SDC en Corée, qui débutera le 21 novembre, la bonne nouvelle est qu’il semble de plus en plus que ce ne soit que dans deux semaines. Comme Arène téléphonique rapporte, « selon les images publiées par l’utilisateur X Cuves Tarundes pages de forum bêta ont été créées sur le site Web de la communauté de Samsung, laissant entendre que le programme bêta est sur le point de démarrer. Un initié Samsung Univers de glace a ajouté que le programme bêta démarrera dans environ 15 jours.

Selon SammyFans« entendu pour la dernière fois, Samsung souhaite déployer une version de qualité stable lors de la première version bêta. Cela garantira aux utilisateurs de Galaxy une expérience One UI 7 avec de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle interface utilisateur. Cependant, le retard continu est assez frustrant pour les fans enthousiastes de Samsung. One UI 7 apportera Android 15 aux smartphones Samsung. Dans un développement récent, le géant coréen de la technologie a publié des forums One UI Beta dans la communauté américaine. Cela suggère que l’activité bêta progresse vers un lancement majestueux.

Peut-être, mais plus probablement, la première version bêta sera sujette à des bugs et même à des plantages, comme on peut s’y attendre d’une version bêta initiale. Il y a également de sérieuses questions à aborder sur le front de la sécurité et de la confidentialité : ce qui est inclus et ce qui est exclu.

Ici, les détails compteront. Les utilisateurs soucieux de leur sécurité seront particulièrement intéressés par la détection en direct des menaces que Google prévoit de lancer, également avant la fin de l’année. Celui-ci utilise l’IA intégrée à l’appareil pour signaler immédiatement les logiciels malveillants, avant qu’ils ne puissent causer des dommages. Il existe également la défense du réseau cellulaire qui nécessite la prise en charge du modem. Le S25 pourrait-il être le premier à bénéficier de cette mise à jour maintenant qu’il a été confirmé que le Pixel 9 était absent. Nous attendons une protection antivol et un espace privé dans la version, mais les autres restent non confirmés.

Le fait qu’Android 15 soit tellement axé sur la sécurité et la confidentialité, et que Samsung et Google améliorent régulièrement la plate-forme Android pour leurs utilisateurs, donne un bon indicateur de la situation actuelle de la catégorie des smartphones haut de gamme. Le meilleur exemple est peut-être la répression du chargement latéral, avec la suppression de la liberté de mouvement préalable.

ForbesAvertissement de mise à jour Microsoft : 400 millions de PC Windows sont désormais menacés

Peut-être plus préoccupant pour les utilisateurs de produits phares coûteux de Samsung sera la nouvelle de Google selon laquelle Android 16 arrive au début de l’année prochaine. Étant donné que Samsung a été si en retard à la fête sur Android 15, y a-t-il une chance qu’il puisse rattraper son retard ou cela deviendra-t-il un problème permanent pour les utilisateurs de Galaxy ? Nous le saurons bientôt.