La prise en charge du Samsung S Pen était traditionnellement réservée aux appareils Galaxy Note (et à certaines tablettes Samsung), mais cela a changé avec le nouveau Galaxy S21 Ultra. Maintenant, la société prévoit d’apporter sa prise en charge S Pen à plus de téléphones Samsung à l’avenir, bien que les détails exacts ne soient pas clairs pour le moment. En outre, la société de technologie sud-coréenne a déclaré qu’elle supprimerait progressivement les chargeurs et les écouteurs de plus de smartphones. Après se moquer d’Apple, la société a décidé d’abandonner le chargeur USB-C et les écouteurs de l’emballage officiel du Galaxy S21.

Dans une déclaration à SamMobile, la société a déclaré que Samsung prévoyait d’étendre l’expérience S Pen à d’autres catégories d’appareils à l’avenir. « Nous restons déterminés à offrir la meilleure expérience mobile à nos consommateurs et continuerons à écouter activement et à prendre en compte les commentaires des consommateurs dans nos innovations de produits », a déclaré le géant sud-coréen de la technologie à la publication. Notamment, plusieurs anciens rapports ont suggéré que le prochain smartphone pliable Samsung bénéficierait du support S Pen. La société peut améliorer les fonctionnalités du S Pen avec l’appareil Galaxy Fold de nouvelle génération, car le stylet que vous obtenez avec le Galaxy Note 21 Ultra n’offre pas tout à fait les mêmes fonctionnalités (pas d’actions aériennes, pas de contrôle Bluetooth). De plus, il s’agit d’un accessoire séparé car l’appareil ne comporte pas de silo pour le stocker en interne comme le font les autres combinés Galaxy Note.

En parlant d’accessoires séparés, Samsung a abandonné l’adaptateur secteur et les écouteurs avec le boîtier de la série Galaxy S21. Selon son site Web, l’emballage comprend un câble de données et une broche d’éjection SIM, en dehors du smartphone. Cependant, la société a déclaré à The Verge que les futurs téléphones Samsung abandonneraient également les briques de charge (dans certains cas également les écouteurs). Cette décision découle de la décision d’Apple de choisir la série iPhone 12 pour des raisons environnementales. S’exprimant à propos du développement, Samsung a déclaré: «Nous avons découvert que de plus en plus d’utilisateurs de Galaxy réutilisent les accessoires dont ils disposent déjà et font des choix durables dans leur vie quotidienne pour promouvoir de meilleures habitudes de recyclage. Pour soutenir notre communauté Galaxy dans ce voyage, nous sommes en train de passer à retrait de la fiche du chargeur et des écouteurs de notre dernière gamme de smartphones Galaxy. «

Samsung a normalisé les ports de charge USB-C depuis 2017, de sorte que les anciens chargeurs peuvent toujours être compatibles avec les derniers modèles Galaxy.