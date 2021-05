Samsung Display pourrait continuer à fabriquer des panneaux LCD jusqu’à la fin de l’année prochaine

En mars de l’année dernière, nous avons appris que Samsung Display arrêterait la production d’écrans LCD d’ici la fin de 2020. Cela allait et venait, et rien ne s’était passé.

Maintenant, un nouveau rapport en provenance de Corée indique que Samsung Display est prêt à continuer à fabriquer des écrans LCD jusqu’à la fin de l’année prochaine. Qu’est-ce qui a changé, vous demandez-vous? Eh bien, apparemment, il y a eu une augmentation des prix des panneaux LCD, qui a commencé en juin de l’année dernière et ne s’est pas encore arrêtée.

Samsung Display a étendu la production de dalles LCD à la demande de Samsung Electronics, qui souhaite toujours recevoir des LCD. Si Samsung Display continue de fabriquer des écrans LCD l’année prochaine, Samsung Electronics augmentera son pouvoir de négociation avec les fabricants de panneaux chinois tels que BOE et CSOT. Les entreprises chinoises proposent généralement des prix plus bas, mais pourraient peut-être être poussées à des prix encore plus bas. Samsung Electronics s’approvisionne également en écrans LCD auprès de LG Display, mais on dit qu’il « préfère » ceux de Samsung Display.

Une décision finale sur l’opportunité d’étendre la production d’écrans LCD viendra d’ici la fin de ce mois, prétendument.

