Samsung Display fournira plus de 80% de tous les écrans pour la série iPhone 14

Samsung Display domine à nouveau la livraison de panneaux pour iPhone, a rapporté Ross Young de DSCC (Display Supply Chain Consultants). Selon des informations internes, Apple s’est procuré 82 % des panneaux auprès de Samsung, 12 % auprès de la société coréenne LG Display et les 6 % restants auprès du chinois BOE.







Livraisons d’écrans de la série Apple iPhone 14

Les unités iPhone 14 Pro Max n’auront que des panneaux Samsung au début, a révélé le rapport. Apparemment, LG a du mal à répondre à la demande et a des “défis techniques”, et commencera à fournir des écrans dès septembre.

Le fabricant chinois BOE est à l’autre bout – il est capable de fabriquer en gros volumes mais Apple a limité les achats à la série iPhone 14, sans Pro en vue. La part de Samsung est similaire à ce qu’elle était dans la série iPhone 13 lorsqu’elle fournissait 83 % de tous les panneaux.

Informations détaillées de Young, les expéditions des usines d’affichage aux usines d’assemblage étaient de 1,8 million en juin, 5,35 millions en juillet, plus de 10 millions en août et plus de 16,5 millions en septembre. Cela signifie qu’Apple se prépare à avoir au moins 34 millions d’unités pour les trois premiers mois de vente de l’iPhone 14.

L’événement Far Out se déroule à Cupertino le 7 septembre lorsque nous attendons quatre téléphones – iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Nous allons également voir le nouveau chipset A16 qui alimentera uniquement les versions Pro, ainsi que de nouvelles smartwatches.

La source | Passant par (en chinois)