Samsung Display fabriquera de meilleurs panneaux pour le duo iPhone 14 Pro que pour les modèles vanille

Nous savons depuis un moment que le duo d’iPhone 14 à la vanille n’aura pas d’écrans ProMotion (terme marketing d’Apple pour un taux de rafraîchissement élevé), mais maintenant publication L’élec offre des détails sur le type exact d’écrans qui seront utilisés.

L’iPhone 14 vanille (6,1″) et l’iPhone 14 Max (6,7″) utiliseront des fonds de panier LTPS et ce que Samsung appelle l’ensemble de matériaux M11. C’est l’ensemble des ingrédients qui entrent dans la fabrication du panneau d’affichage. La série M d’ensembles de matériaux est réservée aux iPhones d’Apple et aux téléphones Galaxy haut de gamme de Samsung.

L’iPhone 14 Pro (6.1″) et 14 Pro Max (6.7″) utiliseront un fond de panier LTPO à la place pour activer la fonction ProMotion. En outre, ils utiliseront le nouvel ensemble de matériaux M12.

Pour référence, les Galaxy S22+ et S22 Ultra utilisaient l’ensemble M11, le S22 a l’ancien ensemble M10. Les prochains Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 seront les premiers à utiliser le nouvel ensemble de matériaux M12.

Samsung fournira des panneaux d’affichage pour les quatre modèles d’iPhone 14 et aurait reçu une commande de 80 millions de panneaux.

LG participera également à la construction de panneaux pour l’iPhone 14 vanille et pour l’iPhone 14 Pro Max phare. Ceux-ci seront réalisés avec le kit de matériel RS-L. L’année dernière, LG construisait des panneaux iPhone 13 avec le précédent ensemble RS-K.

Les Elec rapport ne mentionne pas BOE, qui aurait obtenu une petite commande de panneaux, mais non sans quelques difficultés.

