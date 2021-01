Samsung Display a révélé plus de détails sur la nouvelle génération de panneaux OLED écoénergétiques, qui ornent actuellement le Galaxy S21 Ultra. Non seulement il est plus efficace mais aussi plus lumineux.

L’OLED réduit la consommation d’énergie de 16% tout en augmentant également la luminosité. Les résultats de nos tests sur le Galaxy S21 Ultra prouvent que l’écran peut devenir très lumineux et que l’autonomie de la batterie semble confirmer les affirmations de Samsung selon lesquelles le panneau est également plus efficace.

Nous savons tous que les OLED utilisent des diodes électroluminescentes organiques et Samsung a mis au point un nouveau matériau qui augmente la vitesse de déplacement des électrons augmentant la luminosité.

Il est implicite que Samsung fabriquera également cette nouvelle génération d’OLED pour d’autres fabricants, mais on ne sait pas quand la nouvelle technologie arrivera sur le marché dans un produit prêt pour le consommateur. Pour l’instant, la seule façon de découvrir la nouvelle technologie est d’obtenir un Galaxy S21 Ultra.

La source (en chinois)