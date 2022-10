Samsung discute des principales tendances TV – Samsung Global Newsroom

De nos jours, la télévision est au centre de nombreux foyers — mais les téléviseurs modernes ont beaucoup évolué pour atteindre le niveau de technologie d’aujourd’hui. Pour continuer à évoluer avec son temps, Samsung Electronics repousse les limites de ce qui est possible avec des avancées en matière de taille d’écran, de fonctionnalités intelligentes et d’expériences immersives.

Pour discuter de ces tendances changeantes de l’industrie et de l’avenir des préférences des consommateurs, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Kang-il Chung, vice-président et chef du groupe de planification future de l’activité d’affichage visuel de Samsung. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont les innovations télévisuelles continues de Samsung suivent l’évolution rapide des modes de vie des consommateurs.