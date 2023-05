Samsung Discover est sur le point de vous offrir tous les rabais TV et Galaxy

Les offres Samsung Discover sont presque là et on nous a dit que c’était l’un de leurs plus gros moments de vente de l’année. Que ce soit ou non est à débattre, mais ce que je sais, c’est qu’il y a de très bonnes affaires à faire, y compris une « offre du jour » de lancement qui vous permettra d’obtenir un Galaxy S23 Ultra pour aussi peu que 449 $, et vous obtenez 50 $ supplémentaires à dépenser avec.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Samsung Discover est un événement d’une semaine (du 15 mai au 21 mai) d’offres sur presque tout ce que Samsung vend. Vous trouverez des offres sur mobile, mais vous pouvez également marquer des points sur les téléviseurs, les cuisinières à gaz, les laveuses et les sécheuses, les barres de son, les ordinateurs portables, les moniteurs et les aspirateurs. Oui, Samsung vend aussi des aspirateurs.

Voici les meilleures offres mobiles Samsung Discover pour chacun des 3 premiers jours :

Lundi (5/15) : Samsung Galaxy S23 Ultra est de 750 $ de rabais avec échange, plus un crédit bonus de 50 $ à dépenser

: Samsung Galaxy S23 Ultra est de 750 $ de rabais avec échange, plus un crédit bonus de 50 $ à dépenser Mardi (5/16) : Le Galaxy S22 Ultra est à 300 $ de rabais

: Le Galaxy S22 Ultra est à 300 $ de rabais Mercredi (17/05): Galaxy S23 + est de 700 $ de réduction avec échange, plus un crédit bonus de 50 $ à dépenser

Nous devrions connaître les offres du 18/05 au 21/05 dans les prochains jours, mais ces 3 premiers couvrent bien la gamme Galaxy S23. J’imagine que nous obtenons des offres de plis avec des crédits bonus de 50 $ plus tard.

En ce qui concerne les autres offres, de nombreuses offres d’une semaine sont en cours. Voici quelques éléments remarquables :

Économisez 125 $ avec l’ensemble Galaxy Watch5 Pro + Galaxy Buds 2 Pro

Les Galaxy Buds 2 sont à 40 $ de réduction

Galaxy Fold 4 jusqu’à 800 $ de réduction avec échange

Galaxy Flip 4 jusqu’à 500 $ de rabais avec échange

Galaxy S23 jusqu’à 700 $ de rabais avec échange

Le téléviseur QN90B Neo QLED 4K de 85 pouces est à 1 900 $ de réduction (!)

Le moniteur Odyssey Ark 4K de 55 pouces est à 1 000 $ de réduction (!)

Samsung Frame Smart TV est de 800 $ de rabais

La carte Micro SD EVO Select de 512 Go est de 16 $ de rabais

La carte micro SD PRO PLUS de 256 Go avec lecteur USB est de 13 $ de rabais

J’aimerais avoir de la place dans ma maison pour ce Neo QLED à 85 $, hah.

Donc, si vous avez regardé les produits Samsung, la semaine prochaine est la semaine où vous verrez la plupart d’entre eux à prix réduit. Si cela vous intéresse, Samsung vous permettra de vous inscrire à un rappel pour vous assurer de ne rien manquer. Il y a un lien ci-dessous pour cela.