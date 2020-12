Les expéditions de téléphones mobiles de Samsung sont estimées à moins de 300 millions d’unités cette année – son plus bas niveau en neuf ans. Selon la publication chinoise IT Home, le fabricant sud-coréen de smartphones devrait expédier un total de 270 millions d’unités d’ici la fin de 2020 après avoir expédié 189,4 millions d’unités de téléphonie mobile d’ici la fin du troisième trimestre (juillet à septembre). Une baisse des expéditions de smartphones Samsung pourrait être due à une faible demande mondiale au premier semestre 2020, en raison de la COVID-19[feminine pandémie. Le rapport ajoute que Samsung vise à expédier 307 millions d’expéditions de téléphones mobiles l’année prochaine, dont 287 millions d’unités composées de smartphones et le reste de téléphones multifonctions.

Malgré une baisse des livraisons, Samsung a surpassé ses concurrents comme Xiaomi et Apple à la fois dans le monde et en Inde. Par exemple, aux États-Unis, Samsung a réussi à expédier le plus grand nombre de smartphones entre juillet et septembre (T3), dépassant ainsi les expéditions de smartphones d’Apple dans le pays pour la première fois depuis 2017. Selon Strategy Analytics, Samsung avait un marché part de 33,7 pour cent aux États-Unis au troisième trimestre – soit une augmentation de 6,7 points de pourcentage en glissement annuel. D’un autre côté, Apple, qui occupait la deuxième place, détenait une part de marché de 30,2%, suivie de la société sud-coréenne de smartphones LG avec une part de 14,7%.

De même, les données de l’International Data Corporation (IDC) montrent que Samsung était la deuxième marque leader en Inde au T3 2020 en termes d’expéditions de smartphones avec 22,3% de marché (12,1 millions d’unités). Xiaomi était la marque leader du pays qui a expédié 13,5 millions d’unités pour capturer 25% des parts de marché au cours du dernier trimestre. Pendant ce temps, Samsung pourrait être en mesure d’atteindre plus de marchés en 2021, car la société pousse agressivement ses smartphones 5G de milieu de gamme et bas de gamme. Plusieurs rapports ont suggéré que la société envisage d’apporter ses fonctionnalités de smartphone haut de gamme à plusieurs téléphones à budget moyen de marques concurrentes comme OnePlus et Xiaomi.