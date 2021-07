Samsung devrait annuler le déballage

Si vous faites partie de ces personnes qui n’apprécient pas les « spoilers », il vaut mieux éviter les yeux. Grâce à @evleaks, nous pouvons maintenant voir tout ce que Samsung a l’intention de dévoiler lors de l’événement Unpacked de cette année, dont le coup d’envoi est officieusement prévu le 11 août. Gardez à l’esprit que c’est dans un mois entier. Si Samsung essayait de garder l’une de ces conceptions secrètes, ils n’ont pas fait un très bon travail.

Pendant le weekend, @evleaks posté sur son Twitter une longue chaîne de GIF à 360 degrés de chaque appareil. Nous pouvons voir le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy S21 FE, le Galaxy Watch 4 Classic, le Galaxy Watch 4 (pourrait également être Watch Active 4, les noms ne sont pas confirmés) et le Galaxy Buds 2. Evan présente même ce que nous croient être de toutes les couleurs pour ces différents appareils.

C’est littéralement Noël Galaxy en juillet, les gens.

Comme je l’ai dit, nous avons un mois avant que Samsung n’entre en scène pour annoncer la disponibilité et les prix de ces appareils. D’ici là, nous pouvons nous attendre à plus de fuites et de détails sur cette gamme de produits. Personnellement, inscrivez-moi pour un Galaxy Z Fold 3 et une Galaxy Watch 4 (ou Active 4, je ne suis pas difficile). Ce sera un joli petit combo, je parie.