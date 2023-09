Samsung devrait annoncer la série Galaxy S24 le 18 janvier

Samsung présente ses produits phares Galaxy S au premier trimestre de l’année, une tradition qui dure depuis plus d’une décennie. Selon les dernières informations, la série Galaxy S24 arrivera assez tôt – l’événement Unpacked aurait lieu le 18 janvier.

L’information provient d’Ice Universe, un fuiteur ayant d’excellents antécédents en matière de produits liés à Samsung.









Rendus de maquette du Galaxy S24

La dernière fois que nous avons vu un lancement de Samsung en janvier, c’était en 2021, lorsque la gamme Galaxy S21 a été présentée. À l’époque, la raison était que l’entreprise souhaitait introduire une gamme actualisée en période de pandémie afin de maintenir la demande des consommateurs.

Cette fois, l’éventuel lancement anticipé aura une raison plus pragmatique : Samsung et Qualcomm lanceront leurs chipsets de nouvelle génération plus tôt et ils seront plus que prêts avec les produits finaux au moment où le Galaxy S24 arrivera.

Source (en chinois)