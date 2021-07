Samsung dévoilera les Z Fold3, Z Flip3, Buds2 et Watch4 le 11 août

Après ce qui était un événement MWC 2021 distinctement axé sur les logiciels et l’expérience, Samsung doit maintenant faire quelques annonces d’appareils. Le prochain UNPACKED aura lieu le 11 août à 10h HNE et il s’annonce comme un grand. Si l’on se fie aux hashtags sur l’affiche officielle de l’événement, à peu près tout ce que nous attendions du géant coréen, ces derniers temps, sera dévoilé.

Bien sûr, à la barre, nous avons le Galaxy Z Fold3. Au lieu d’un Galaxy Note approprié cette année, Samsung semble aller plus loin et essayer de recentrer la ligne Fold pour répondre à la démographie Note, grâce à ce qui est déjà confirmé avec le support S Pen. Le Galaxy Z Fold3 comportera deux écrans Super AMOLED – un écran de couverture de 6,23″ et un écran pliable interne de 7,55″. Il a également été récemment repéré sur GeekBench, faisant basculer un chipset Snapdragon 888, avec 12 Go de RAM et Android 11. Dans le département des appareils photo, nous nous attendons à un total de cinq appareils photo – une triple configuration principale composée de trois tireurs 12MP, dont un ultra-large avec autofocus , une caméra selfie sous-écran de 16 MP et un tireur de 10 MP sur l’écran de couverture. Grâce aux rendus officiels, nous savons déjà à quoi ressemblera le Z Fold3, y compris ses options de couleur. Apparemment, il sera également moins cher que son prédécesseur, ce qui nous enthousiasme encore plus.

Bien que nous ayons des informations un peu moins concrètes sur le Z Filp3 et ses composants internes, en particulier, nous nous attendons à ce qu’il bascule également sur un chipset Snapdragon 888, aux côtés de 8 Go de RAM et d’une batterie de 3 300 mAh avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W. Il devrait avoir un écran externe de 1,9″ plus grand cette fois-ci, et un écran interne de 6,7″ à 120 Hz. Tout comme son frère, nous avons déjà de nombreux rendus et même des vidéos pour nous émerveiller de son design. Oh, et apparemment, il pourrait aussi être jusqu’à 20 % moins cher que son prédécesseur.











Rendus Samsung Galaxy Z Flip3

La grande nouvelle concernant la prochaine Galaxy Watch4, bien sûr, est le fait que Samsung s’éloigne de Tizen pour passer à Wear OS et à sa nouvelle interface One UI Watch. Une nouvelle qui a été révélée au MWC. En ce qui concerne le matériel à venir lui-même, il y a beaucoup de rumeurs et de fuites à creuser. Pour autant que nous le sachions actuellement, il y aura une Galaxy Watch4 vanille, ainsi qu’une variante Classic, avec la lunette tournante signature de Samsung. Nous avons même des prix présumés pour les deux modèles.

Enfin, les Galaxy Buds2 ont déjà fait tourner les têtes, avec leur sélection de couleurs accrocheuse, leur design élégant de type Galaxy Buds Pro et leur suppression active du bruit. Les fuites de prix pour ces derniers sont également disponibles.