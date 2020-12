Samsung a annoncé qu’il dévoilerait une nouvelle technologie d’affichage lors d’un événement qui devrait avoir lieu le 6 janvier 2021. Le géant sud-coréen de la technologie dévoilera également de nouveaux produits lors de son événement First Look 2021 qui aura lieu un jour avant CES 2021. Samsung n’a pas exactement révélé les produits qui seront lancés au début de l’année prochaine, bien que nous puissions nous attendre à ce que la société présente sa nouvelle technologie d’affichage MicroLED et mini-LED. Notamment, les smartphones de la série Galaxy S21 devraient également être lancés le mois prochain, bien que les rapports précédents aient suggéré une date autour du 14 janvier.

Dans un article de blog, la société affirme que le premier regard 2021 présenterait les derniers produits, technologies et «visions pour l’avenir de l’affichage». L’événement aura lieu à 21h30 IST le 6 janvier 2021, via le site Web principal et la salle de presse de Samsung. L’affiche promotionnelle indique également que la société actualiserait ses modèles de téléviseurs The Frame, The Serif et The Sero. Les trois séries de téléviseurs Samsung disposent d’un panneau d’affichage QLED avec une résolution 4K. Plus tôt ce mois-ci, Samsung avait dévoilé son énorme téléviseur MicroLED de 110 pouces, et nous pouvons nous attendre à ce que la société lance un écran MicroLED plus petit pendant l’événement. Le téléviseur MicroLED 110 pouces de Samsung offre un rapport écran / corps de 99,99%, une résolution Ultra-HD (4K) et un système audio Majestic qui offre un son surround 5.1 canaux.

La principale différence entre MicroLED et mini-LED est que le premier n’utilise pas de rétroéclairage pour éclairer l’écran car il contrôle les pixels individuels pour un meilleur contraste. D’autre part, la mini-LED est une extension de la technologie LCD traditionnelle, mais comme son nom l’indique, ce sont des formes miniatures de LED. Il utilise également des milliers de minuscules rétroéclairages LED pour offrir des caractéristiques de gradation locales largement supérieures, ce qui se traduit par plus de luminosité avec un meilleur contraste. Notamment, la rumeur dit qu’Apple lancera de nouveaux appareils iPad et Mac l’année prochaine avec cette technologie. En attendant, plus d’informations de Samsung sur l’événement First Look 2021 sont attendues prochainement.