Samsung dévoilera la série Galaxy S24 en janvier 2024 à San Francisco

Samsung aurait prévu un événement Unpacked pour le lancement du Galaxy S24 début janvier, et de nouveaux rapports doublent le calendrier. Selon des experts de l’industrie en Corée du Sud, les nouveaux produits phares arriveront « au début de l’année prochaine » et, comme la dernière fois, l’événement aura lieu à San Francisco.









Samsung Galaxy S24 • Rendus du Galaxy S24+

La source coréenne a souligné que l’événement se déroulerait à une heure de route du siège d’Apple à Cupertino. Ce n’est guère une surprise, car la gamme Galaxy S23 y a également été introduite, et Samsung a l’habitude d’organiser ses grands lancements aux États-Unis – le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 ont fait leurs débuts à New York.

Samsung a organisé le dernier Unpacked en Corée du Sud pour promouvoir son pays d’origine et sa candidature à l’Expo 2030, qui pourrait avoir lieu à Busan, la deuxième plus grande ville après Séoul.

Lors de l’événement, nous nous attendons à voir un trio de smartphones Galaxy S24 : les S24 et S24+ vanille avec un mélange de chipsets Exynos 2400 et Snpadragon 8 Gen 3 et un Galaxy S24 Ultra exclusivement alimenté par la plateforme Qualcomm, qui a été récemment repéré sur Geekbench. .

Source (en coréen)