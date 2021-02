Samsung dévoilera de nouveaux téléviseurs dotés de «technologies de pointe» le 2 mars

Samsung a déjà dévoilé les premiers modèles de sa gamme de téléviseurs 2021 avec les options Neo QLED et microLED. Maintenant, l’entreprise invite tout le monde à la rejoindre lors de l’événement Unbox & Discover 2021 qui se tiendra (virtuellement) le 2 mars.

Ensuite, «Samsung partagera sa vision de la façon dont les derniers produits innovants de la société sont appelés à redéfinir le rôle du téléviseur grâce à des technologies de pointe, un design élégant et des partenariats percutants.»

Malgré la récente poussée vers la microLED, un rapport d’il y a quelques jours indique que Samsung introduira les téléviseurs QD-OLED dès l’année prochaine – ces panneaux combinent les couleurs pures des points quantiques avec les avantages des panneaux OLED auto-émissifs. Cela pourrait-il redéfinir le rôle de la télévision? Nous le saurons dans quelques semaines.

L’entreprise s’est également donné pour mission d’améliorer l’accessibilité de ses téléviseurs avec des fonctionnalités telles que le zoom en langue des signes, un meilleur affichage des sous-titres codés et plus encore. De plus, la bonne boîte en carton sur l’invitation n’est pas un accident, le programme Samsung Upcycling a conçu des boîtes de télévision qui peuvent être réutilisées en meubles.

