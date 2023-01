Samsung dévoile une nouvelle gamme sur mesure pour des expériences de cuisine connectées et personnalisées au CES 2023 – Samsung Global Newsroom

Avant le CES® 2023, Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui les derniers ajouts à sa gamme personnalisable Bespoke Home. Les derniers appareils électroménagers et services de Samsung ont été conçus pour répondre à une demande croissante de personnalisation et fournir un nouveau niveau de connectivité intelligente qui permet aux utilisateurs d’être plus durables dans la cuisine. Y compris une sélection plus large de types de réfrigérateurs sur mesure, un écran de 32 pouces plus grand et plus immersif pour le Bespoke 4-Door Flex ™ avec Family Hub ™ + et une cuisson AI Pro avancée pour le four Bespoke AI ™ qui optimise et aide à préparer les repas, la cuisine alimentée par Samsung devient un espace plus intelligent, plus polyvalent et plus interactif que jamais.

“Au CES 2023, nous continuons à tirer parti du succès de notre gamme Bespoke avec l’introduction de nouveaux réfrigérateurs Bespoke et d’appareils encastrables qui offrent aux consommateurs encore plus de moyens de s’exprimer dans leur cuisine”, a déclaré Junhwa Lee, vice-président exécutif et chef de l’équipe d’expérience client de l’activité appareils électroménagers numériques chez Samsung Electronics. « Ces dernières fonctionnalités et produits vont au-delà de la simple aide aux utilisateurs dans la cuisine et leur permettent de vraiment s’exprimer grâce à la puissance de la personnalisation pour des expériences plus agréables. De plus, avec les dernières innovations en matière de cuisine et des conceptions personnalisables, ces nouveaux appareils fonctionnent de manière transparente avec les services SmartThings pour offrir une commodité et des économies inégalées à la maison.

Le Flex™ 4 portes sur mesure avec Family Hub™+ offre un écran plus grand et une meilleure connectivité

Le nouveau réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ avec Family Hub™+ introduit de puissantes fonctionnalités Family Hub™ dans un design Bespoke à 4 portes, combinant un hub de communication et de divertissement tout-en-un avec un écran incroyablement grand.

Les caractéristiques dynamiques du réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ avec Family Hub™+ sont présentées sur son écran FHD sans cadre de 32 pouces qui est près de deux fois plus grand que celui des modèles précédents. De plus, le nouveau tableau de bord plus grand tire parti de l’écran plus grand, permettant aux utilisateurs de découvrir facilement les services SmartThings ainsi que de surveiller et de contrôler leurs appareils électroménagers compatibles.

Le réfrigérateur est également doté du nouveau logiciel Family Hub. Samsung TV Plus1 propose désormais plus de 190 chaînes gratuites,2 tandis que l’intégration de Google Photos transforme la plate-forme en un cadre photo numérique qui facilite le partage et l’affichage des photos. Grâce à l’espace d’écran plus grand et à la nouvelle fonction d’image dans l’image (PIP) de Samsung TV Plus, les utilisateurs peuvent suivre leurs émissions de télévision préférées tout en vérifiant et en surveillant l’état des autres appareils de cuisine tout en gardant un œil sur ce qu’ils cuisinent. le même temps.

Le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ avec Family Hub™+ devrait être lancé en Amérique du Nord et en Corée au premier semestre 2023. De plus, une mise à jour du logiciel Family Hub sera déployée sur tous les marchés où les réfrigérateurs Family Hub™ sont vendus en 2023. Cela comprend la Corée, les États-Unis, l’Asie de l’Est et de l’Ouest, l’Amérique latine et l’Europe.

Bespoke s’étend pour inclure des modèles populaires de réfrigérateurs-congélateurs côte à côte et montés sur le dessus pour offrir encore plus de personnalisation dans la cuisine

Conformément à l’esthétique du design Bespoke, le réfrigérateur Bespoke Side-by-Side présente un design plat et minimaliste avec un panneau avant personnalisable disponible en finitions verre et acier inoxydable. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir parmi une large gamme de couleurs de porte3 et finitions pour harmoniser leur réfrigérateur avec leur décoration intérieure. Le design élégant du réfrigérateur est complété par la porte à ouverture automatique,4 doté d’une poignée encastrée pour un design épuré et une ouverture facile via un robinet qui libère la porte.

À l’intérieur, le réfrigérateur côte à côte sur mesure est doté des dernières technologies de stockage et de refroidissement des aliments. Le Beverage Center™ interne offre un accès facile au distributeur d’eau de plomberie et au pichet d’eau à remplissage automatique avec infuseur, vous fournissant de l’eau froide ou aromatisée naturellement5 à tout moment. Pendant ce temps, la machine à glaçons Dual Auto est toujours prête à refroidir les boissons des utilisateurs avec Cubed Ice ou Ice Bites™.

Comme le réfrigérateur côte à côte sur mesure, le réfrigérateur congélateur sur mesure est disponible dans des couleurs élégantes qui se marient parfaitement avec les intérieurs de cuisine contemporains. À l’intérieur, Optimal Fresh Zone+ et Active Fresh Filter de Samsung gardent les aliments frais pendant longtemps tout en éliminant 99,99 % des bactéries.6 Les utilisateurs du réfrigérateur congélateur côte à côte ou monté sur le dessus de Samsung peuvent également profiter d’économies d’énergie supplémentaires grâce au mode d’énergie AI de SmartThings Energy. Lorsqu’il est activé, le mode AI Energy optimise la vitesse du compresseur et la fréquence du cycle de dégivrage, en fonction des habitudes d’utilisation et de l’environnement des utilisateurs,7 aider les ménages à économiser de l’argent et à réduire leur empreinte carbone.

Le réfrigérateur côte à côte sur mesure sera disponible aux États-Unis au premier trimestre 2023, tandis que le réfrigérateur congélateur sur mesure sera disponible pour la première fois en Thaïlande en mars 2023.8 et sera ensuite lancé à l’échelle mondiale.9

Préparez des repas sains comme un grand chef avec le four Bespoke AI™

Le four AI™ sur mesuredix facilite la préparation des repas, combinant une intelligence puissante avec des technologies de cuisson innovantes pour produire de délicieux repas qui répondent aux préférences alimentaires des utilisateurs.

AI Pro Cooking optimise les paramètres de cuisson tout en surveillant les aliments. Si le four est réglé pour cuire un plat reconnu en utilisant le mode de cuisson, la température et la durée recommandés par le four, le système AI Pro Cooking enverra même aux utilisateurs des notifications d’avertissement de nourriture pour éviter les brûlures.11 À l’aide d’une caméra interne et d’une IA puissante,12 Sense Inside du four13 caractéristique — la première reconnaissance alimentaire et détection de brûlure14 Algorithme IA du genre pour recevoir une vérification d’appareil de cuisson IA par UL Solutions — peut recommander des réglages de cuisson en reconnaissant 80 plats et ingrédients différents.15

Que les utilisateurs testent une recette saine ou cherchent à améliorer les recettes de tous les jours à la maison, le four Bespoke AI™ rend les repas plus pratiques. L’intégration avec SmartThings Cooking et Samsung Health permet au four Bespoke AI™ d’analyser les statistiques d’entraînement et les objectifs de régime des utilisateurs pour recommander des options de repas en fonction des ingrédients qu’ils ont à la maison.

La conception moderne et sans encombrement du four Bespoke AI ™ est complétée par sa porte Push to Open pratique, qui remplace une poignée traditionnelle pour un look plus simple et plus épuré. Disponible en cinq options de design élégantes et modernes, le four Bespoke AI™ est actuellement disponible en Europe et sera lancé en Amérique du Nord au troisième trimestre 2023.

Les derniers appareils électroménagers sur mesure de Samsung font passer la cuisine intelligente au niveau supérieur en offrant des expériences de cuisson plus personnalisées et en facilitant les économies d’énergie pour les ménages. Pour en savoir plus sur les derniers ajouts à la gamme Bespoke, rendez-vous sur Samsung.com.

1 Samsung TV Plus pour le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ avec Family Hub™+ n’est actuellement disponible que sur les marchés coréen et américain.

2 Les offres de chaînes sont mises à jour mensuellement. Le nombre total de canaux peut changer en janvier 2023.

3 Les options de couleur peuvent varier selon la région.

4 La porte s’ouvre automatiquement d’environ 25 mm. Si vous n’ouvrez pas davantage la porte, elle se fermera automatiquement après 2 secondes (la fermeture automatique peut ne pas être possible dans certains environnements).

5 Pour produire de l’eau aromatisée, l’infuseur doit être rempli de vos fruits ou herbes préférés avant de l’utiliser.

6 Vérifié par la société mondiale de tests de qualité et de certification de produits Intertek pour éliminer 99,99 % des bactéries Staphylococcus Aureus et Escherichia Coli.

7 * Disponible sur des modèles spécifiques à partir de mai 2023 via une mise à jour Wi-Fi. Les résultats du test sont basés sur une comparaison de la température de réglage d’usine lors de l’utilisation du mode AI Energy et sans l’utilisation du mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des modèles d’utilisation.

** Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

*** SmartThings affichera une notification avant d’activer l’algorithme de sauvegarde à la fois en “mode maximum” et en “mode personnalisé”.

8 La disponibilité du réfrigérateur congélateur sur mesure Bespoke exclut le marché américain.

9 Les fonctionnalités peuvent varier selon la région.

dix Les fonctionnalités peuvent varier selon la région.

11 Les modèles de l’UE fournissent aux utilisateurs une alerte pour éviter la surcuisson et peuvent envoyer des notifications de brûlure pour les plats reconnus.

12 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

13 Uniquement disponible lors de l’utilisation du menu Recette client. Le type et la quantité de certains ingrédients peuvent ne pas être reconnus.

14 La méthode de la sonde dans la détection de brûlure est hors de la portée de la vérification.

15 Modèle européen reconnu 106 plats.