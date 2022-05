Samsung dévoile une nouvelle carte mémoire PRO Endurance optimisée pour les caméras de surveillance et de tableau de bord – Samsung Global Newsroom

Une carte microSD plus durable et de plus grande capacité permet jusqu’à 16 ans d’enregistrement et de lecture continus pour capturer chaque moment critique

Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a annoncé aujourd’hui sa nouvelle carte microSD, la Samsung PRO Endurance. Conçue de manière unique pour répondre aux exigences rigoureuses des caméras de surveillance, des caméras de tableau de bord, des caméras de sonnette, des caméras corporelles et plus encore, la carte offre une endurance améliorée et des performances exceptionnelles pour une capture et une lecture continues fluides et fiables..

“De la vidéosurveillance aux caméras de sonnette, le besoin de solutions de vidéosurveillance durables et performantes continue d’augmenter, et le PRO Endurance a été conçu pour répondre à cette demande”, a déclaré KyuYoung Lee, vice-président de Memory Brand Product Biz. L’équipe de Samsung Electronics. “Les consommateurs et les utilisateurs en entreprise peuvent être assurés que notre nouvelle carte mémoire assurera un enregistrement continu à haute résolution, même dans des conditions extrêmes.”

Endurance renforcée

Construite avec la mémoire flash NAND professionnelle hautement fiable de Samsung, la carte PRO Endurance peut livrer jusqu’à 16 ans (140 160 heures)1 de temps d’enregistrement continu pour s’assurer que chaque moment critique est capturé. Cela signifie qu’une seule carte PRO Endurance peut durer jusqu’à 33 cartes typiques axées sur la vitesse,2 économisant des coûts de remplacement fréquents et offrant une plus grande fiabilité pour une surveillance vidéo toujours active.

Amélioré Pperformances

La nouvelle carte mémoire de Samsung offre également des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 100 mégaoctets par seconde (Mo/s) et 40 Mo/s,3 respectivement, et est classé Classe 10 avec des indices de vitesse vidéo allant jusqu’à U3 (classe de vitesse UHS 3) et V30 (classe de vitesse vidéo 30).4 Cela le rend idéal pour gérer des fichiers volumineux à haute résolution tout en permettant un enregistrement et une lecture fluides en Full HD et 4K.

Durabilité à long terme

Étant donné que la surveillance extérieure et les caméras corporelles peuvent être soumises à des environnements difficiles, le PRO Endurance a été conçu pour offrir des performances fiables dans une utilisation quotidienne avec la durabilité renforcée à six épreuves de Samsung. En plus de la protection contre l’eau, les aimants, les rayons X et les températures extrêmes, la carte est désormais résistante à l’usure et aux chutes.5

Disponible en quatre capacités de stockage différentes de 32 gigaoctets (Go), 64 Go, 128 Go et 256 Go avec des prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF) allant de 10,99 $ pour le 32 Go à 54,99 $ pour le 256 Go, le PRO Endurance est disponible dans le monde entier à partir du 3 mai. plus d’informations, s’il vous plaît visitez https://samsung.com/memory-card.

Caractéristiques

Endurance de la carte microSD PRO de Samsung Matériel

Information Facteur de forme microSDHCMT microSDXCMT Capacité utilisateur 32 Go 64 Go 128 Go 256 Go 31 998 345 216 Octets6 63 988 301 824 Octets6 128 010 158 080 Octets6 256 020 316 160 Octets6 Mode de vitesse d’autobus UHS-I SDR1047 Dimensions 15 x 11 x 1 mm (L x l x H) Masse Environ. 0,25 g (carte uniquement) Performance Classe de vitesse Classe 10, U1, V108 Classe 10, U3, V308 Vitesse de transfert9 Lecture : jusqu’à 100 Mo/s

Ecriture : jusqu’à 30 Mo/s Lecture : jusqu’à 100 Mo/s

Ecriture : jusqu’à 40 Mo/s Fiabilité Endurancedix

(Les heures) 17 520 35 040 70 080 140 160 Température Fonctionnement : -25°C à 85°C Hors fonctionnement : -40°C à 85°C Caractéristiques à 6 épreuves11 Imperméable, résistant à la température, résistant aux rayons X, magnétique, anti-chute, anti-usure Certifications CEM CE (UKCA), FCC, VCCI, RCM garantie12 Limitée de 2 ans Limitée de 3 ans Limitée de 5 ans Limitée de 5 ans Manufacture1r’s suggéré prix en détail 10,99 $ 14,99 $ 27,99 $ 54,99 $

1 Varie selon la capacité; Modèle 256 Go jusqu’à 140 160 heures, modèle 128 Go jusqu’à 70 080 heures, modèle 64 Go jusqu’à 35 040 heures, modèle 32 Go jusqu’à 17 520 heures. Basé sur un contenu vidéo Full HD (1920×1080) enregistré à 26 Mbps (3,25 Mo/s). La durée d’enregistrement continu réelle peut varier en fonction de la capacité de la batterie de l’appareil photo.

2 Basé sur la comparaison de tests internes avec une carte Samsung EVO Plus de même capacité.

3 Les résultats de performance sont basés sur des conditions de test internes. Les vitesses de transfert peuvent varier selon le périphérique hôte.

4 Varie selon la capacité; U3, V30 pour les modèles 128/256 Go et U1, V10 pour les modèles 32/64 Go

5 Basé sur un test interne. Les conditions de test sont ci-dessous ;

Eau : 72 heures dans un mètre de profondeur d’eau de mer

Usure : un test de durabilité de 10 000 balayages

Chute : jusqu’à 5 mètres (16,4 pieds)

Aimant : jusqu’à 15 000 gauss (équivalent d’un scanner IRM à champ élevé)

Rayons X : jusqu’à 100 mgy (équivalent des appareils à rayons X des aéroports),

Température : -13 °F à 185 °F (-25 °C à 85 °C) en fonctionnement, -40 °F à 185 °F (-40 °C à 85 °C) hors fonctionnement.

6 1 Go = 1 000 000 000 octets. La capacité de stockage utilisable réelle peut varier. Capacité utilisateur mesurée avec l’outil SD Formatter 3.1 avec système de fichiers FAT.

7 SDR104 : signalisation 1,8 V, fréquence jusqu’à 208 MHz, jusqu’à 104 Mo/s, max. Consommation de courant 800mA (varie selon les conditions de test)

8 V10, V30 : la classe de vitesse vidéo signifie des taux de capture vidéo soutenus de 10 Mo/s (V10) et 30 Mo/s (V30) qui prennent en charge l’enregistrement vidéo en temps réel sur les produits UHS Bus IF. Les vitesses de transfert peuvent varier selon le périphérique hôte.

9 Les résultats de performance sont basés sur des conditions de test internes. Les vitesses de transfert peuvent varier selon le périphérique hôte.

dix Basé sur un contenu vidéo Full HD (1920×1080) enregistré à 26 Mbps (3,25 Mo/s). La prise en charge vidéo peut varier en fonction du périphérique hôte, des attributs de fichier, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs.

11 1M de profondeur, eau salée, 72h. Températures de fonctionnement de -25℃ à 85℃ (-13°F à 185°F), températures hors fonctionnement de -40℃ à 85℃ (-40°F à 185°F). Résiste aux appareils à rayons X standard des aéroports (jusqu’à 100 mGy). Équivalent du champ magnétique d’un scanner IRM à champ élevé (jusqu’à 15 000 gauss). Résiste aux chutes jusqu’à 5 mètres (16,4 pieds). Jusqu’à 10 000 balayages. *Samsung n’est pas responsable i) des dommages et/ou de la perte de données ou ii) des dépenses encourues lors de la récupération des données de la carte mémoire.

12 Pour plus d’informations sur la garantie, rendez-vous sur samsung.com/support.