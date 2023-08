Samsung dévoile une nouvelle campagne environnementale « #Changes start from small steps » – Samsung Global Newsroom

En septembre 2022, Samsung Electronics a annoncé une nouvelle stratégie environnementale centrée sur le concept de durabilité au quotidien. Depuis lors, l’entreprise travaille sans relâche à la poursuite de cette vision, intégrant son engagement envers la durabilité dans les technologies et les produits.

Pour mettre en valeur les efforts conformes à la stratégie environnementale, Samsung a dévoilé « #Changes start from small steps » le 3 août 2023. La campagne comportera une série d’entretiens mettant en lumière les voix des employés qui créent et commercialisent les produits éco-conscients de l’entreprise. pour montrer que le changement ne se fait pas d’un coup. Au lieu de cela, de petites actions peuvent avoir un impact important sur l’avenir.

Samsung prévoit de poursuivre ses efforts pour protéger la planète, en poursuivant sa mission environnementale et en encourageant les consommateurs à participer.

La vision de Samsung pour un avenir meilleur

Le film de campagne diffusé le 3 août illustre comment même les plus petits pas en avant peuvent apporter des changements significatifs — reflétant la vision avant-gardiste de Samsung pour l’action climatique. La vidéo présente les initiatives environnementales notables de l’entreprise et souligne comment l’action collective peut avoir un impact durable.



De nombreux efforts de Samsung ont été mis en évidence dans le film de la campagne environnementale, notamment : l’utilisation par MX Business de plastiques liés à l’océan (OBP) provenant de filets de pêche abandonnés pour produire des moniteurs haute résolution et des appareils Galaxy, depuis la série Galaxy S22 ; la télécommande SolarCell à énergie solaire de VD Business, désormais plus petite et dotée d’OBP depuis son lancement en 2021 ; le filtre Less Microfiber™ de DA Business pour les machines à laver, créé en collaboration avec Patagonia ; et le travail de l’entreprise pour collecter les déchets électroniques mondiaux.

Le progrès à travers les yeux des employés

Au cœur de cette campagne se trouvent les employés de Samsung qui ont participé au développement et à la commercialisation des produits éco-responsables de l’entreprise. Pour partager comment Samsung est un pionnier du développement durable, plusieurs employés ont donné leur avis sur les projets innovants dans lesquels ils ont été impliqués.

Changyoun Hwang, responsable du laboratoire CMF avancé de MX Business, a décrit son expérience dans le développement de matériaux recyclés à l’aide de filets de pêche jetés lors d’un voyage d’affaires. Il a raconté la tristesse qu’il a ressentie après avoir vu un bébé requin pris au piège dans un filet de pêche abandonné, soulignant davantage l’importance du travail de Samsung pour capturer et réutiliser ces filets.

Yeri Park et Hwisoo Kim, respectivement du groupe marketing et du groupe de planification des produits vivants de DA Business, ont expliqué comment ils sont passés à ne porter que des vêtements en coton après avoir appris l’impact environnemental négatif des microplastiques. Kim est inspiré pour intégrer le message de durabilité quotidienne de Samsung à la fois dans sa vie et son travail.

JongKeun Lee, du H/W Platform Lab de VD Business, a expliqué comment le développement de la télécommande SolarCell l’obligeait à passer méticuleusement des heures dans une chambre noire et à l’extérieur pendant plusieurs mois.

En tant que responsable des affaires de développement durable pour Samsung UK, Jessica Sandhu supervise diverses tâches liées à la protection de l’environnement, notamment la conformité locale, la collecte des déchets électroniques et la gestion du programme de recyclage. La durabilité étant au cœur de son travail, Sandhu a exprimé son enthousiasme pour la campagne.

« Nous utilisons des télécommandes tous les jours à la maison, mais je ne pense pas que nous ayons jamais pensé à les utiliser sans piles », a expliqué Lee de VD Business. « L’idée de réduire l’utilisation de la batterie grâce à un appareil aussi petit qu’une télécommande était tout à fait originale. Je n’étais pas sûr que ce serait possible, mais cette idée est devenue réalité. En travaillant chez Samsung, je suis capable de faire ce que j’aime et d’aider la planète.

« Comme je suis vraiment passionné par l’environnement, j’ai l’habitude d’emporter avec moi une paille en verre. J’étais très fier de concevoir un produit pour l’environnement chez Samsung », a déclaré Kim. « J’aimerais continuer à créer des produits et des fonctionnalités plus respectueux de l’environnement afin que les gens puissent facilement participer à la protection de la planète. »

Grâce à la campagne « #Changes start from small steps » et à ses efforts environnementaux, Samsung espère inspirer et permettre aux consommateurs d’intégrer la durabilité dans leur vie — car même les plus petits pas font la différence.

Le film peut être visionné sur les chaînes YouTube, Facebook et Instagram officielles de Samsung. Les interviews des employés seront diffusées via les mêmes canaux le 7 août 2023.