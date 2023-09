Samsung dévoile une machine à laver A-40 % d’économie d’énergie et EHS Mono R290 à l’IFA 2023 – Samsung Global Newsroom

Les produits ont dévoilé des fonctionnalités efficaces pour une expérience utilisateur plus respectueuse de l’environnement

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui le lave-linge A-40 % et la pompe à chaleur EHS Mono R290 à l’IFA 2023 à Berlin, en Allemagne, l’un des plus grands salons professionnels de l’électronique grand public et des appareils électroménagers au monde. Le lancement de la machine à laver A-40 % et de la pompe à chaleur EHS Mono R290 démontre les efforts de Samsung pour promouvoir un mode de vie économe en énergie et respectueux de l’environnement.

Alors que de plus en plus de consommateurs prennent en compte l’impact environnemental des produits qu’ils utilisent, ils tiennent compte de ces considérations dans leurs décisions d’achat d’appareils électroménagers. Grâce au lancement de la machine à laver A-40 % et de l’EHS Mono R290, Samsung contribue à répondre aux besoins des consommateurs soucieux de l’environnement.

« Ces modèles constituent une réussite technologique, notamment en termes de fonctionnalités intelligentes et d’efficacité énergétique qu’ils offrent », a déclaré Junhwa Lee, vice-président exécutif et chef de l’équipe d’expérience client de l’activité appareils numériques chez Samsung Electronics.

Machine à laver A-40% : pour une efficacité énergétique accrue

La nouvelle gamme de machines à laver Samsung pour l’année prochaine comprendra des modèles1 avec une consommation d’énergie jusqu’à 40 % inférieure à celle nécessaire pour atteindre la limite de la classe d’efficacité énergétique A.2 Leurs technologies avancées optimisent intelligemment les performances de lavage et réduisent la consommation d’énergie tout en offrant une capacité de chargement de 10 kg et un design sur mesure. La machine à laver A-40% sera disponible sur les marchés européens à partir du premier trimestre 2024.

La laveuse fournira une connectivité SmartThings qui peut réduire la consommation d’énergie grâce au mode AI Energy.3 dans SmartThings Énergie. Il permet aux utilisateurs de vérifier facilement la consommation d’énergie quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et d’estimer les factures d’électricité mensuelles. Pour les cours pouvant fonctionner en mode AI Energy,4 la laveuse réduit intelligemment la consommation d’énergie jusqu’à 70 %5 en utilisant Ecobubble™ pour laver à l’eau froide au lieu de l’eau tiède et avec un temps de cycle supplémentaire.

La machine à laver A-40% est livrée avec AI Wash, qui comprend des capacités avancées de détection du linge pour améliorer les performances de lavage et minimiser les déchets. Il contrôle efficacement la quantité d’eau et de détergent en détectant le poids, la douceur du tissu et le niveau de saleté. Pour ce faire, il optimise intelligemment la quantité d’eau et de détergent et ajuste continuellement les temps de trempage, de rinçage et d’essorage pour obtenir les meilleurs résultats rapidement et efficacement.

De plus, le cycle Super Speed ​​permet aux utilisateurs de laver soigneusement leurs vêtements tout en réduisant considérablement la durée du cycle. Ce cycle se termine en 39 minutes sans aucun compromis sur les performances. Ceci est accompli grâce au Speed ​​Spray intégré, qui accélère le lavage et le rinçage en projetant de puissants jets d’eau pour atteindre rapidement les vêtements.

EHS MONO R290 : Chauffage fiable et coûts énergétiques réduits

Dernier ajout de Samsung à son offre de pompes à chaleur, l’EHS Mono R290 utilise le R290 comme réfrigérant qui a un potentiel de réchauffement climatique (PRG) beaucoup plus faible que les autres réfrigérants.6

L’EHS Mono R290 est capable de fournir en permanence de l’eau chaude jusqu’à 75°C.7 à des fins de chauffage domestique. Cela peut en faire un remplacement approprié du système de chauffage dans les espaces résidentiels plus anciens qui dépendaient auparavant de chaudières à gaz pour leurs besoins de chauffage.

De plus, l’EHS Mono R290 dispose d’un échangeur de chaleur agrandi capable de transférer plus de chaleur à la fois par rapport à une unité extérieure conventionnelle. Sa zone de transfert de chaleur est jusqu’à 39 % plus grande.8 En conséquence, il offre des performances de chauffage fiables, lui permettant de fournir une performance de chauffage à 100 % à des températures aussi basses que -10°C.9

Une autre fonctionnalité qui peut réduire la consommation d’énergie est le mode AI Energy. En apprenant les habitudes d’utilisation d’un utilisateur, il ajuste la température de l’eau chaude domestique (ECS) et fournit à l’utilisateur le même niveau de chaleur sans utiliser autant d’énergie.dix

1 Sera disponible sur le marché européen au 1er trimestre 2024. Modèles applicables uniquement.

2 D’après les tests internes de Samsung, les modèles applicables de la série WW8000D sont 40 % plus efficaces que requis pour atteindre la limite de classe d’efficacité énergétique A en vertu du règlement (UE) n° 2019/2014.

3 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis.

4 Peut être appliqué lorsque la température de lavage sélectionnée est de 20 à 40 °C.

5 Basé sur des tests internes sur le modèle WW11BB944AGB dans des conditions d’utilisation normales.

Résultats : Consommation électrique sans mode énergie AI = 0,539 KWh. Consommation d’énergie avec le mode énergie AI = 0,145 KWh. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

6 Potentiel de réchauffement climatique par réfrigérant : R290 = 3, R32 = 675, R410A = 2088

7 La température de l’eau de sortie d’une unité extérieure est de 75 °C lorsque la température extérieure est de -10 à 35 °C. L’eau sanitaire sortant d’un ballon d’eau chaude sanitaire est à 70°C lorsque la température extérieure est de -10~43°C. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

8 Basé sur les mesures de Samsung sur un modèle EHS Mono R290 (AE080CXYDGK/EU) comparé à une unité extérieure conventionnelle (AE080RXYDGG/EU) de même capacité.

9 Basé sur une température de sortie d’eau de 55°C.

dix Uniquement disponible lors de l’utilisation du AE2**CNWM*G/EU. Basé sur des tests internes sur l’EHS avec une unité hydraulique intégrée (AE260RNWMGG/EU) et une unité extérieure conventionnelle (AE140BXYDGG/EU) dans des conditions d’utilisation normales. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration du système et des modèles installés.