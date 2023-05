Samsung dévoile une dalle OLED enroulable de 12,4 pouces

Pendant le salon annuel Display Week à Los Angeles, Samsung a présenté un panneau OLED enroulable de 12,4 pouces potentiellement révolutionnaire. Ce n’est sûrement pas la première fois que nous voyons un concept enroulable, mais l’invention de Samsung a une longueur d’avance sur la concurrence car c’est la plus grande à ce jour et elle roule dans un petit rouleau.

Le panneau peut aller de 49 mm à 254,4 mm, c’est une évolutivité 5 fois impressionnante par rapport aux écrans coulissants actuels qui ne peuvent atteindre que 3 fois leur taille d’origine. Samsung Display dit qu’il a pu y parvenir en utilisant un axe en forme de O imitant un défilement. L’entreprise l’appelle Rollable Flex et peut être complètement enroulé.

En plus du Rollable Flex, Samsung a introduit un panneau OLED Flex In & Out, qui peut se plier dans les deux sens, contrairement à la technologie actuellement utilisée qui permet aux OLED flexibles de se plier dans une seule direction. Par exemple, les propres Galaxy Flip4 et Fold4 de Samsung.

Enfin, le géant coréen de la technologie a également présenté le premier panneau OLED au monde avec un lecteur d’empreintes digitales intégré et un capteur de fréquence cardiaque. Les implémentations actuelles reposent sur une petite zone de capteur tandis que la solution de Samsung vous permet de déverrouiller le combiné d’une simple pression du doigt n’importe où sur la surface de l’écran. Il a intégré la photodiode organique sensible à la lumière (OPD) dans le panneau lui-même. La technologie peut également lire la tension artérielle, la fréquence cardiaque et le stress en surveillant la contraction et la relaxation des vaisseaux sanguins.

