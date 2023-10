Samsung dévoile un pack spécial clouté Swarovski : Galaxy Z Flip5, Watch6 et Buds2 Pro

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu un Samsung parsemé de cristaux Swarovski, mais la sécheresse est enfin terminée : les fans peuvent désormais obtenir un ensemble complet d’équipements Samsung ornés de cristaux scintillants.

L’offre combine un Samsung Galaxy Z Flip5, une Galaxy Watch6 ou Watch 6 Classic et des Galaxy Buds2 Pro. Les gadgets électroniques eux-mêmes ne sont pas modifiés, mais vous recevez une boîte qui comprend des accessoires pour eux – des étuis pour le flip et les écouteurs ainsi que des bracelets pour la montre.













Une coque sertie de Swarovski pour le Galaxy Z Flip5

Le combo propose des réductions et la possibilité de configurer un peu les choses. Le Z Flip5 est livré avec une mise à niveau de stockage gratuite jusqu’à 512 Go et vous pouvez choisir la couleur de votre choix : Menthe, Graphite, Lavande ou Crème (étrangement, les couleurs exclusives de Samsung.com ne sont pas une option). De même, vous pouvez choisir la couleur des Buds2 Pro : Bora Purple, Graphite ou White, ceux-ci bénéficient d’une réduction de 60 €.











Une coque sertie de Swarovski pour les Galaxy Buds2 Pro

Ensuite, il y a la Galaxy Watch6 – vous pouvez choisir entre les versions vanille ou classique, en grande ou petite taille et en connectivité Bluetooth ou LTE. Cependant, il n’y a pas de réduction pour la montre. Avec une BT Watch6 de 40 mm, le combo revient à 1 687 €.











Un bracelet à clous Swarovski pour la Galaxy Watch6/Watch6 Classic

Pour le moment, l’accord n’apparaît que sur le site de Samsung Allemagne. Si vous possédez déjà un Galaxy Z Flip5, une Watch6 et/ou des Buds2 Pro, vous pourrez peut-être acheter les accessoires individuellement – ​​voici le Étui Z Flip5le cas de bourgeons et le dragonnes. Cependant, ils ne sont pas disponibles en ligne au moment de la rédaction et n’apparaissent pas non plus dans les magasins physiques.

Ces accessoires ont été créés en collaboration avec Highsnobiety, une marque de mode basée à Berlin. Cela peut expliquer la nature exclusive de ce forfait spécial en Allemagne.

Si vous êtes intéressé, consultez l’outil de configuration sur La boutique en ligne de Samsung Allemagne pour choisir les couleurs du téléphone, des écouteurs et de la montre.

Source (en allemand)