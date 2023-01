Samsung dévoile un nouveau concept de tablette qui peut se plier et rouler

Les téléphones pliants existent depuis quelques années maintenant, tandis que plusieurs entreprises ont commencé à explorer des appareils qui « roulent » pour étendre la surface totale de l’écran.

Et si vous pouviez avoir les deux ? C’est ce que tente Samsung avec son dernier concept CES, le Flex Hybrid. Ce prototype d’appareil dispose d’un écran OLED de 10,5 pouces qui peut à la fois se plier en deux et s’étirer pour devenir un panneau de 12,4 pouces.

Ce dernier transforme son rapport d’aspect carré 4: 3 en un 16: 9 beaucoup plus confortable, ce qui le rend bien adapté à la consommation de contenu. Une petite augmentation de la taille totale de l’écran peut sembler inutile, mais c’est quelque chose avec lequel les pliables actuels de style livre (tels que le Galaxy Z Fold 4) ont du mal.

Combiner la technologie de pliage et de roulement sur un seul appareil semble révolutionnaire, mais Samsung n’est pas la première entreprise à l’essayer. En mars 2022, TCL a dévoilé un appareil de 10 pouces qui pourrait également se plier et glisser pour devenir un écran plus grand. Il comportait même un taux de rafraîchissement de 240 Hz, soit le double de ce que proposent la plupart des téléphones pliables.

Cependant, ce n’est pas la première tentative de Samsung pour un rollable. En mai dernier, la société a présenté le prototype « Galaxy Z Slide », un téléphone de poche compact qui peut s’étendre vers le haut pour devenir la taille de 6,7 pouces que nous connaissons si bien.

Bien sûr, la question clé est maintenant de savoir quand un appareil avec ce facteur de forme arrivera sur le marché. La durabilité est un obstacle majeur, avec une deuxième pièce mobile qui pourrait facilement s’user ou devenir défectueuse avec le temps.

Il y a aussi la question du prix, les pliables de style livre existants étant toujours nettement plus chers que la plupart des smartphones ordinaires. Un appareil qui se plie et roule peut bien améliorer l’expérience utilisateur, mais il faudra un certain temps avant que la technologie ne devienne suffisamment abordable pour plaire aux consommateurs grand public.

Si vous recherchez un appareil qui pourrait être disponible à l’achat plus tôt, Samsung a révélé deux autres concepts coulissants de 17 pouces. Le Flex Slidable Solo étend l’écran d’un côté, mais le Flex Slidable Duet peut s’étendre dans les deux sens. À son maximum, ce dernier transforme une dalle 13 en une dalle 17,3 pouces.

Samsung

Il n’en a pas encore été question, mais j’espère que Samsung travaille également sur un ordinateur portable avec un écran pliant pour rivaliser avec Asus et Lenovo. Les deux sociétés ont lancé des appareils Windows à grand écran qui se divisent en deux en 2022, et il y a des rumeurs que d’autres entreprises les rejoindront cette année. Cela devrait aider à résoudre certains des problèmes matériels actuels et à faire baisser les prix.

Jusque-là, votre meilleur pari pour la productivité mobile est un téléphone pliable qui peut devenir une tablette ou une tablette avec un clavier amovible.