Samsung dévoile un kiosque tout-en-un pour la commande et le paiement sans contact – Samsung Global Newsroom

Le kiosque tout compris de Samsung est disponible dans 12 pays à travers le monde grâce à une collaboration avec les principaux partenaires fintech

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la disponibilité étendue de Samsung Kiosk, une solution tout-en-un qui offre des capacités de commande et de paiement sans contact. Offrant aux clients des options d’installation faciles et un revêtement protecteur, le kiosque est désormais disponible dans 12 pays à travers le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, l’Autriche, l’Australie et Singapour.

« Les kiosques sont rapidement devenus une partie de la vie quotidienne, offrant aux clients un moyen simple et interactif d’acheter des articles tout en offrant aux entreprises une solution innovante pour réinventer le lieu de travail et augmenter l’efficacité », a déclaré Hyesung Ha, vice-président principal de l’activité d’affichage visuel chez Samsung. Électronique. « Le nouveau kiosque tout-en-un de Samsung est une solution intelligente et transparente, offrant toutes les fonctionnalités nécessaires aux entreprises. »

Disponible dans une élégante couleur gris-blanc, l’écran tactile de 24 pouces–alimenté par la technologie éprouvée SoC (System on Chip) de Samsung-le kiosque élimine le besoin d’un PC externe tout en offrant une technologie puissante et fiable qui réduit la consommation d’énergie par rapport aux PC externes à usage standard. Le kiosque adopte une conception modulaire pour offrir une variété d’options de paiement, y compris un berceau1 pour les principaux terminaux EMV (Europay, MasterCard, Visa), en plus des lecteurs de codes-barres et de codes QR ainsi qu’une imprimante intégrée et un système Wi-Fi. Cette fonctionnalité tout-en-un rend la maintenance rapide et facile, garantissant un temps d’arrêt minimal et augmentant la satisfaction des clients.

Samsung Kiosk convient à tout environnement professionnel avec une variété d’options d’installation. Premièrement, le type de comptoir peut être installé sur n’importe quel comptoir ou table dans un magasin, sans avoir besoin de construction supplémentaire, ce qui permet d’économiser du temps, des coûts et de l’espace. Lorsqu’il est installé avec un support, il peut être placé n’importe où dans un magasin pour s’intégrer parfaitement au design intérieur, grâce à la fonctionnalité détachable du support. Le kiosque peut également être fixé au mur2 pour maximiser les économies d’espace.

À une époque où les interactions sans contact ont augmenté, Samsung a appliqué un revêtement antimicrobien certifié UL3 à l’affichage du kiosque. Le revêtement empêche également l’écran d’être terni par l’oxygène et le soufre dans l’air, maintenant une qualité d’image cristalline tout au long de la durée de vie du kiosque. De plus, l’écran est recouvert d’un film incassable, protégeant les clients même en cas de dommages graves.

Samsung Kiosk utilise une protection de sécurité à trois couches optimisée par la technologie Samsung Knox, conçue pour protéger son matériel, sa plate-forme de paiement et son application, ainsi que les informations client.

Il prend également en charge le développement d’applications sur la plate-forme sécurisée via un système d’exploitation open source basé sur Linux et optimisé par Tizen, offrant une compatibilité élevée et prenant en charge les technologies Web standard (HTML5, JavaScript, CSS), afin que les développeurs puissent facilement créer une variété d’applications logicielles qui peut être utilisé sur Samsung Kiosk.

Les principaux partenaires de solutions de fintech et de point de vente (POS) rejoignent l’écosystème Samsung Tizen Kiosk, avec déjà plus de 20 partenaires tels que GRUBBRR™, Softpoint, Nanonation Inc., 900 Solutions Corp., Big Digital Corp., Global POS, EuroPOS , Nowbusking et d’autres jouent un rôle central dans l’élargissement des possibilités d’innovations puissantes telles que le Kiosk.

« Alors que les solutions innovantes de commande automatique de GRUBBRR™ sont introduites dans la plate-forme Tizen puissante et réactive de Samsung, nous sommes ravis de présenter le kiosque innovant avec une stabilité et des performances supérieures », a déclaré Sam Zietz, PDG de GRUBBRR™, le leader nord-américain de l’auto-commande. fournisseur de solution de commande.

Avec la fonction de gestion à distance MagicINFO, l’efficacité de la gestion du magasin peut être améliorée en identifiant les problèmes en temps réel et en prenant les mesures nécessaires. Les capacités de contrôle à distance permettent le diagnostic des problèmes et le contrôle à distance des fonctions essentielles telles que l’allumage et l’extinction de l’écran.

La disponibilité du produit sur d’autres marchés est attendue dans les prochains mois. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: https://displaysolutions.samsung.com/kiosk.

1 Le terminal EMV doit être acheté séparément.

2 Le support mural doit être acheté séparément.

3 Avis de non-responsabilité concernant le revêtement antimicrobien :

• Pour remplir sa fonction antibactérienne, ce produit a été traité avec la substance biocide Zinc Pyrithione.

• La propriété antibactérienne ne protège pas complètement les utilisateurs contre les bactéries et n’offre aucune protection contre les virus dont le Covid-19.

• Le revêtement antimicrobien ne se trouve que sur la surface de l’écran et son effet peut varier selon les conditions d’utilisation.

• Certification antibactérienne : UL2282 qui est accordée lorsque l’efficacité antibactérienne est supérieure à 99%.

• (Méthode d’essai (JIS Z 2801) : après inoculation de 0,4 cc de liquide avec des bactéries (Escherichia coli et Staphylococcus aureus) sur l’échantillon (5 cm x 5 cm), un film stérilisé (4 cm x 4 cm) est collé et laissé dans un thermo- hygrostat avec une humidité relative de 90 % ou plus à 35°C pendant 24 heures, puis l’efficacité de destruction des bactéries est mesurée / Agence de test : FITI Test Research Institute).