Samsung est l’une des premières entreprises à proposer un téléviseur doté de la technologie d’affichage MicroLED. Le premier téléviseur MicroLED de la société, baptisé The Wall, a été dévoilé il y a environ un an. Maintenant, Samsung met sa technologie MicroLED dans un format de télévision plus traditionnel avec son nouveau téléviseur de 110 pouces. Le géant sud-coréen a annoncé aujourd’hui son téléviseur MicroLED de 110 pouces en Corée du Sud même. Le téléviseur Samsung MicroLED de 110 pouces sera lancé dans le monde entier au premier trimestre de 2021. Le téléviseur MicroLED de 110 pouces est déjà en précommande en Corée du Sud.

Samsung n’a pas révélé le prix de son énorme téléviseur MicroLED de 110 pouces. Que peut-on dire en toute sécurité que ce sera plus cher que tout autre téléviseur que Samsung propose actuellement. Le nouveau téléviseur MicroLED de 110 pouces de Samsung se vante d’un rapport écran / corps de 99,99% et malgré les lunettes presque invisibles, Samsung a réussi à intégrer un système audio « Majestic » intégré qui est censé fournir un son 5.1 canaux sans intervenants externes impliqués. Impressionnant. Samsung explique que la technologie MicroLED utilise des lumières LED de taille micrométrique pour éliminer le rétroéclairage et les filtres de couleur utilisés dans les écrans conventionnels. La MicroLED du téléviseur Samsung utilise une lumière et des couleurs auto-éclairantes à partir de ses propres structures de pixels. Il exprime 100% de la gamme de couleurs DCI et Adobe RVB et fournit avec précision des images à large gamme de couleurs prises avec des appareils photo reflex numériques haut de gamme. Selon Samsung, cela se traduit par «des couleurs étonnantes et réalistes et une luminosité précise grâce à la résolution 4K et à 8 millions de pixels de l’écran».

Étant donné que toutes les LED sont auto-éclairantes, le téléviseur Samsung MicroLED offre des noirs parfaits et un contraste fantastique – qualités clés d’un écran OLED. Cependant, MicroLED est inorganique et pourrait donc avoir une durée de vie plus longue. Outre sa qualité d’image, le téléviseur Samsung MicroLED comprend également HDMI 2.1 et prend en charge les jeux 120FPS en résolution 4K. En outre, il existe une fonction Multi View sur le téléviseur Samsung MicroLED qui permet aux utilisateurs de visualiser jusqu’à quatre sources de contenu à la fois.

Samsung affirme également que la fabrication d’une MicroLED de 110 pouces n’était pas possible jusqu’à récemment. La société attribue un nouveau processus de production dérivé de son activité de semi-conducteurs qui a permis d’adapter un panneau MicroLED de 110 pouces dans un facteur de forme TV. Samsung a laissé entendre que des téléviseurs MicroLED de plus petite taille arriveraient également à l’avenir.