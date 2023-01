Samsung dévoile un écran OLED 2 000 nit pour smartphones

Samsung Display a présenté un panneau OLED pour smartphone qui a atteint une luminosité maximale supérieure à 2 000 nits au CES 2023. La marque de luminance UDR (Ultra Dynamic Range) 2 000 a été certifiée par UL Solutions et représente le summum de la technologie d’affichage mobile de Samsung. La valeur de luminosité maximale correspond également aux téléviseurs OLED à points quantiques S95C et S90C récemment annoncés.

Samsung Display a également obtenu une cote de luminance UDR de 1 500 nits sur son nouveau panneau. Samsung affirme que le nouveau panneau UDR affiche des couleurs plus réalistes et plus riches qui seront particulièrement visibles lors d’une utilisation en extérieur.

Il reste à voir quel téléphone Samsung lancera le nouvel écran de smartphone UDR, bien qu’il y ait de fortes chances qu’il s’agisse de la prochaine série Galaxy S23. Samsung Display fournit déjà des panneaux OLED pour Apple dont la série iPhone 14 Pro offre une luminosité maximale de 2 000 nits pour le contenu HDR.

