Samsung dévoile un concept d’écran enroulable pour ordinateurs portables et PC

Samsung Display a dévoilé son nouveau technologie d’écran enroulable pour les écrans plus grands, affirmant que cela pourrait « révolutionner la portabilité des tablettes PC ou des ordinateurs portables ».

Contrairement aux appareils coulissants et pliables actuels, qui, selon Samsung, ne font que tripler la taille d’un écran, Samsung affirme que l’écran Rollable Flex s’étend jusqu’à cinq fois la taille – de 49 mm à 254,4 mm de longueur. Pour ce faire, il fait rouler l’écran autour d’un axe en forme de O comme un rouleau de papier.

Cela pourrait rendre les appareils plus grands comme les ordinateurs portables et les tablettes plus petits et plus faciles à transporter.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un écran enroulable ; le téléphone concept Motorola Rizr a été révélé cette année après que LG a présenté un téléphone avec un écran enroulable en 2021 avant de quitter le marché des téléphones intelligents, après avoir présenté un téléviseur enroulable au CES en janvier 2019.

Samsung présente également son écran Sensor OLED, qui reconnaît les empreintes digitales n’importe où sur un écran et peut mesurer votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque et votre niveau de stress lorsque vous touchez deux doigts sur l’écran.

Contrairement aux smartphones actuels, le capteur d’empreintes digitales est intégré dans le panneau du smartphone plutôt qu’en dessous en tant que module séparé.

« Pour mesurer avec précision la tension artérielle d’une personne, il est nécessaire de mesurer la tension artérielle des deux bras », a déclaré Samsung Display dans un communiqué. « L’écran Sensor OLED peut détecter simultanément les doigts des deux mains, fournissant des informations de santé plus précises que les appareils portables existants. »

La nouvelle technologie de Samsung est actuellement présentée lors de la SID Display Week à Los Angeles. Également présenté par le géant de la technologie cette semaine :