Samsung dévoile son premier capteur d’image pour voitures et signe un accord de 436 millions de dollars avec Tesla

Aujourd’hui, Samsung a dévoilé l’ISOCELL Auto 4AC, son premier capteur d’image conçu sur mesure pour les voitures. Il est destiné à être utilisé comme caméra de recul ou (sur des systèmes plus avancés) pour alimenter des moniteurs à vue surround.

Il ne s’agit pas de qualité d’image et certainement pas de résolution – au lieu de cela, l’accent est mis sur des éléments pratiques comme une plage dynamique élevée (120 dB) et l’atténuation du scintillement des LED. Les deux sont basés sur ce que Samsung appelle CornerPixel.

Cette technologie combine deux photodiodes par pixel – une de 3,0 µm pour un fonctionnement en faible luminosité et une de 1,0 µm placée dans le coin (d’où le nom) qui sera utilisée pour les environnements lumineux.

Cette configuration permet au capteur de s’adapter rapidement aux changements de la lumière environnante, par exemple à la sortie d’un tunnel. Il offre également une plage dynamique élevée avec peu de flou de mouvement et réduit le scintillement des lumières LED. Si vous vous demandez pourquoi c’est important, sachez que de nombreux phares modernes sur les voitures ainsi que les lampadaires sont passés aux LED. Quoi qu’il en soit, la réduction du scintillement est obtenue en allongeant le temps d’exposition des petites photodiodes.

L’ISOCELL Auto 4AC est un capteur 1/3,7″ avec une résolution de 1,3 MP (1 280 x 960). Il y a un FAI intégré dans le capteur. Le capteur répond aux exigences AEC-Q100 Grade 2, qui incluent un fonctionnement dans une très large plage de température de -40 °C à 125 °C (c’est-à-dire de -40 °F à 257 °F). En fait, il semble que cela couvre le niveau 1 plus strict si nous lisons ce PDF correctement.

Le 4AC est déjà en production de masse. Notez qu’il n’est pas destiné à des applications de conduite autonome ou à une utilisation en cabine (par exemple, la surveillance du conducteur), Samsung prévoit d’introduire davantage de capteurs pour couvrir de tels cas d’utilisation.

Pourquoi tout cela est-il important ? Bien, Le Quotidien économique de la Corée rapporte que Samsugn Electro-Mechanics a signé un accord de 436 millions de dollars avec le « premier fabricant américain de véhicules électriques ». Il n’est pas difficile de deviner que cela signifie Tesla.

Le 4AC étant le premier capteur d’image de Samsung pour les applications automobiles, le timing des annonces n’est pas une coïncidence. Cette décision mettra une pression supplémentaire sur l’actuel leader du marché dans ce segment, Sony.

Il y a plus. Tandis que le KED le rapport ne nomme pas de noms, des rumeurs circulent dans l’industrie selon lesquelles l’accord Tesla/Samsung consiste à fournir des caméras pour le Cybertruck. Une fois que vous aurez dépassé son design géométrique, vous remarquerez qu’il manque de rétroviseurs latéraux. Au lieu de cela, il a des caméras intégrées dans les ailes et une sous le pare-chocs avant. Il y a probablement plus de caméras disséminées autour du camion, mais Tesla reste secret avec les détails pour le moment.







Caméras sur un prototype Tesla Cybertruck

Le camion au look unique a été annoncé en 2019 et Tesla essaie de le mettre sur le marché plus tard cette année, bien qu’il puisse être retardé jusqu’en 2022.

Source 1 | Source 2 | Source 3