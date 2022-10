Samsung dévoile SmartThings Home Dubai, localisant l’expérience SmartThings pour le Moyen-Orient – ​​Samsung Global Newsroom

Le 6 octobre, Samsung Electronics a ouvert la maison SmartThings à Dubaï, aux Émirats arabes unis — le premier espace Multi Device Experience au Moyen-Orient. SmartThings Home Dubai est un espace de 278 mètres carrés situé au premier étage du Dubai Butterfly Building, où se trouve également le siège social de Samsung au Moyen-Orient.

Les visiteurs peuvent explorer 15 scénarios SmartThings différents, dotés de fonctionnalités conçues pour améliorer les modes de vie des clients locaux au Moyen-Orient, tels que le mode prière et le mode tempête de sable. Lisez la suite pour en savoir plus sur les scénarios SmartThings uniques pour la région du Moyen-Orient ci-dessous.

SmartThings Home, adapté à la culture et au climat du Moyen-Orient

SmartThings Home Dubai est divisé en quatre zones : Home Office, Living Room & Kitchen, Gaming et Contents Studio. Au sein de ces zones, les visiteurs peuvent explorer 15 scénarios SmartThings. En connectant SmartThings à divers appareils Samsung — des appareils mobiles aux appareils électroménagers et même aux produits d’affichage — les visiteurs peuvent constater de visu comment la vie devient plus pratique et agréable.

SmartThings Home Dubai propose également des zones exclusives personnalisées pour les modes de vie des résidents locaux, telles que le mode prière et le mode tempête de sable. Le siège social de Samsung Electronics au Moyen-Orient et le Samsung R&D Institute Jordan de Samsung Research ont travaillé ensemble pour développer ces scénarios spécialisés spécifiquement pour les consommateurs du marché local.

Par exemple, le mode Sandstorm a été développé pour les fréquentes tempêtes de sable et de poussière au Moyen-Orient. Pendant une tempête de sable, appuyez simplement sur un bouton de l’application SmartThings pour profiter d’un environnement intérieur propre. Lorsque le mode tempête de sable est activé, les stores intelligents bloquent la poussière de l’extérieur, un purificateur d’air intérieur commence à fonctionner et un robot aspirateur commence à ranger la maison.

Le mode de prière a été développé pour SALAH, qui est la prière des musulmans, observée cinq fois par jour à des heures prescrites. Lorsqu’il sera temps de prier, les utilisateurs recevront une notification sur leur smartwatch. Ensuite, l’utilisateur peut activer le mode prière sur l’application SmartThings pour créer un environnement propice à la concentration sur la prière. Le mode prière active les stores intelligents, ajuste l’éclairage de la pièce et éteint le téléviseur. Avec SmartThings, tous les produits de la maison peuvent être activés pour créer une atmosphère propice à la prière.

Les membres de la génération Z aiment s’exprimer via les réseaux sociaux — c’est pourquoi le Contents Creation Studio de SmartThings Home Dubai a été créé spécialement pour eux. Divers appareils, y compris les smartphones, l’éclairage et les téléviseurs, peuvent être contrôlés d’une simple pression sur un bouton pour créer instantanément un espace dédié optimisé pour la création de contenu. Ce studio est ouvert à tous.

Samsung ouvre la première zone d’expérience SmartThings au Moyen-Orient

L’événement célébrant l’ouverture de SmartThings Home Dubai le 6 octobre a réuni plus de 100 visiteurs, dont des médias locaux, des entreprises partenaires, des représentants du gouvernement et des influenceurs.

“En commençant par SmartThings Home Dubai, qui est la première zone d’expérience SmartThings au Moyen-Orient, nous prévoyons d’étendre l’expérience SmartThings aux grands magasins, tels que les magasins de marque, afin de poursuivre nos efforts pour explorer des expériences significatives grâce à la connectivité dans la région”, a déclaré le président de Samsung Gulf Electronics Seong Hyun Lee.