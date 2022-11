Samsung dévoile sa vision de l’avenir de l’IA au Samsung AI Forum 2022 – Samsung Global Newsroom

Une foule d’universitaires de renommée mondiale, de chercheurs de Samsung Electronics et d’experts de l’industrie se réuniront pour partager leurs idées sur l’avenir de l’intelligence artificielle lors du Samsung AI Forum 2022.

Maintenant dans sa sixième année, le Samsung AI Forum se tiendra du 8 au 9 novembre (KST). C’est la première fois en trois ans que l’événement aura lieu en personne. Avec plus de 1 200 participants attendus, ce forum mondial propose un programme complet organisé par Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT)1 le 8 novembre et Samsung Research2 le 9 novembre.

L’événement sera également diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Samsung Electronics.

Premier jour : Façonner l’avenir avec l’IA et les semi-conducteurs

Sous le thème “Façonner l’avenir avec l’IA et les semi-conducteurs”, des experts en IA se sont réunis pour discuter de l’orientation future de la recherche en IA qui créera de nouvelles étapes dans l’innovation des semi-conducteurs et des matériaux basés sur l’IA.

La journée a commencé par le discours d’ouverture de Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) chez Samsung Electronics. “Je m’attends à ce que la technologie de l’IA offre une meilleure commodité et de nouvelles expériences pour tous, tout en jetant les bases d’autres innovations clés dans divers domaines et applications, y compris les semi-conducteurs de nouvelle génération”, a déclaré Han.

Le professeur Yoshua Bengio de l’Université de Montréal, Canada, a partagé ses dernières recherches dans une présentation principale, “Pourquoi nous avons besoin de modèles mondiaux amortis, causaux et bayésiens”. Il a mis l’accent sur l’utilisation de l’inférence amortie et de l’approche bayésienne dans les modèles causaux pour l’IA qui explore les théories et conçoit des expériences dans le domaine de la science et de l’IA générale.

Par la suite, des sessions technologiques, telles que « l’IA pour l’innovation en R&D », « les avancées récentes des algorithmes d’IA » et « le calcul à grande échelle pour l’IA et le HPC » ont été organisées.

Lors de la session “IA for R&D Innovation”, les responsables de la recherche du SAIT, dont le vice-président exécutif et directeur du centre de recherche sur l’IA du SAIT, Changkyu Choi, ont partagé le statut et la vision de la recherche de Samsung sur l’IA. Plus précisément, ils ont discuté de l’influence de la technologie de l’IA dans des domaines tels que les semi-conducteurs et le développement de matériaux.

Lors d’une session intitulée “Progrès récents des algorithmes d’IA”, Minjoon Seo, professeur au KAIST, et Hyunoh Song, professeur à l’Université nationale de Séoul, ont fait une présentation sur les dernières réalisations de la recherche sur les algorithmes d’IA, y compris les grands modèles de langage. interface pour une recherche sémantique ultra-précise.

Enfin, lors d’une session intitulée “Large Scale Computing for AI and HPC”, d’éminents chercheurs sur les supercalculateurs, dont l’ancien IBM et Intel Fellow, Alan Gara, ont discuté du rôle de l’IA dans l’avenir du calcul haute performance. Ils ont également présenté un cas perspicace sur le traitement en mémoire, une technologie innovante rendue possible par le développement des supercalculateurs de nouvelle génération.

Les prix Samsung AI Researcher of the Year, qui ont été créés pour découvrir d’excellents chercheurs émergents dans le domaine de l’IA, ont également été présentés lors du forum. Samsung AI Researcher of the Year a été décerné à cinq chercheurs en IA, dont le professeur Mohit Iyyer de l’Université du Massachusetts à Amherst.

De plus, divers programmes, y compris des présentations d’affiches d’excellents articles de recherche, une introduction de SAIT, une exposition de ses projets de recherche et un événement de réseautage pour les chercheurs et les étudiants dans le domaine de l’IA, ont été organisés pour accélérer la recherche active en IA.

Deuxième jour : Adapter l’IA au monde réel

Sous le thème “Scaling AI for the Real World”, le deuxième jour du forum organisé par Samsung Research sera l’occasion de partager l’orientation du développement des futures technologies d’IA qui affecteront considérablement nos vies, notamment l’IA à grande échelle, l’humain numérique, la robotique. , etc., qui sont devenus des sujets brûlants.

Sebastian Seung, président et responsable de Samsung Research, prononcera un discours sur les “premières étapes d’un effort visant à améliorer les théories cérébrales classiques en optimisant des algorithmes d’apprentissage non supervisé biologiquement plausibles”, accompagné d’un mot de bienvenue.

Suite à une présentation sur « l’état actuel de la recherche sur l’IA par Samsung Research » donnée par Daniel D. Lee, vice-président exécutif et responsable du centre mondial sur l’IA chez Samsung Research, des experts en IA, y compris les responsables de centres de recherche mondiaux qui ont récemment mené des recherche seront invités sur scène en tant que conférenciers.

Le professeur Terrence Sejnowski de l’Université de Californie à San Diego, aux États-Unis, qui a fondé NeurIPS, la conférence sur l’IA la plus prestigieuse au monde, discutera de l’intelligence des modèles de langage hyper-échelle sur la base de cas expérimentaux testant si les modèles de langage hyper-échelle ont de l’intelligence.

Cela sera suivi d’une introduction de la direction de recherche sur l’IA de nouvelle génération pour assurer l’utilisation responsable et équitable de l’IA à grande échelle dans les produits et services des entreprises présentée par le Dr Johannes Gehrke, responsable du Microsoft Research Lab.

Ensuite, le professeur Dieter Fox de l’Université de Washington, aux États-Unis, qui est également directeur principal de la recherche robotique chez NVIDIA, expliquera comment un robot peut directement faire fonctionner des objets non appris uniquement sur la base de données visuelles sans créer de modèles 3D. Il expliquera également comment utiliser les commandes en langage naturel pour demander efficacement à un robot d’effectuer diverses opérations.

Enfin, Seungwon Hwang, professeur à l’Université nationale de Séoul, discutera des moyens d’utiliser la causalité, l’évidentialité et d’autres formes de connaissances pour renforcer davantage les modèles de langage à grande échelle.

Il y aura deux tables rondes en direct animées par le vice-président exécutif Daniel Lee, l’une le matin et l’autre l’après-midi, au cours desquelles les panélistes discuteront de divers sujets. Il y aura également des sessions Lightning Talk au cours desquelles des chercheurs du Global AI Center feront des présentations sur les détails de leurs recherches en cours.

Lors de la session Lightning Talks, le vice-président Joohyung Lee du Global AI Center discutera des moyens d’utiliser des modèles d’IA à grande échelle pour combiner l’apparence externe d’un humain numérique avec l’intelligence interne. SangHa Kim expliquera également une technologie de traduction automatique qui permet aux utilisateurs d’utiliser divers produits Samsung sans barrière linguistique.

De plus, les participants auront l’occasion de regarder plusieurs démos et affiches de recherche produites par Global AI Center sur le stand, où ils pourront interagir personnellement avec les chercheurs.

De plus, sur le site Web du forum, les orateurs et les participants peuvent communiquer librement en coréen et en anglais sur le babillard Q&A, où le service de traduction de Samsung Research “SR Translate” est appliqué.

1 Le centre de R&D de Samsung dédié aux technologies futures de pointe.

2 Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de la société.