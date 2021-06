Samsung dévoile sa gamme étendue de moniteurs de jeu Odyssey 2021 – Samsung Global Newsroom

De nouvelles options polyvalentes offrent aux joueurs du monde entier une qualité d’image incroyable et un design supérieur

Samsung Electronics, l’acteur numéro un sur le marché des moniteurs de jeu,1 a annoncé aujourd’hui que la gamme élargie de moniteurs Odyssey 2021 sera disponible sur les marchés mondiaux à partir du 21 juin 2021, offrant aux joueurs de tous niveaux une superbe qualité d’image et un design futuriste.

Après le lancement du moniteur de jeu incurvé en 2020, Samsung propose désormais une variété de moniteurs Odyssey à écran plat, allant de 24 à 28 pouces. La nouvelle gamme offre une qualité d’image hyper-réelle, un niveau de réponse plus élevé, une ergonomie sur mesure et une facilité d’utilisation intuitive. Avec ces dernières fonctionnalités, les amateurs de jeux peuvent profiter de couleurs du monde réel, d’une précision extrême et de vitesses de réponse nettes pour leurs appareils de divertissement de jeu sur PC et console.

Alors que l’industrie du jeu continue de prospérer dans le monde entier, Samsung Odyssey est rapidement devenu le choix numéro un parmi les joueurs à la recherche d’une qualité d’image incroyable et de hautes performances, le tout dans un seul package. La gamme étendue permet désormais aux joueurs de choisir un moniteur qui peut répondre à leurs préférences exactes et à leurs besoins de jeu.

« Le jeu connecte le monde entier à travers des expériences partagées, rassemblant des personnes de tous horizons pour des aventures dans de nouvelles réalités », a déclaré Hyesung Ha, vice-président principal de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « La gamme élargie de moniteurs de jeu Odyssey enrichira ces expériences pour plus de joueurs, qu’ils recherchent des victoires en tournoi ou cherchent simplement à explorer le prochain grand jeu. »

Les derniers ajouts à la gamme de moniteurs de jeu Odyssey de Samsung incluent :

Odyssée G7 28″ (Modèle : G70A) – L’Odyssey G7 combine des visuels envoûtants avec des performances de nouvelle génération pour les joueurs. Doté d’un panneau Ultra Haute Définition (UHD) avec un angle de vision large de 178 degrés, ainsi que du HDR400, le G7 produit des couleurs incroyables avec plus de contraste, des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux pour une profondeur spectaculaire et des détails réalistes. Avec un taux de rafraîchissement 4K de 144 Hz et ultra-faible de 1 ms2 temps de réponse, combiné avec NVIDIA® G-SYNC® Compatible et AMD FreeSync Premium Pro, les joueurs bénéficient d’une précision réelle. Grâce à la compatibilité HDMI 2.1, offrant une résolution maximale et des taux de rafraîchissement non seulement pour les PC, mais aussi pour les consoles de nouvelle génération avec prise en charge 4K 120 Hz, G7 offre une cohérence de haute qualité à chaque jeu. La conception CoreSync signature du G7 apporte les couleurs des jeux hors écran et dans les environnements réels des joueurs pour une immersion mondiale avec une touche personnelle.

Odyssée G5 27″ (Modèle : G50A) – L’Odyssey G5 est parfait pour les joueurs qui cherchent à faire passer leurs jeux au niveau supérieur, à la fois sur PC et sur les consoles de jeu de nouvelle génération. Il s’agit du premier Odyssey doté d’une dalle Quad High Definition (QHD) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz délivrant une durée de 1 ms.3 temps de réponse ainsi que HDR10 pour des graphismes impressionnants prêts à fonctionner. Compatible G-SYNC et AMD FreeSync Premium font passer les performances à un niveau supérieur pour offrir un avantage concurrentiel sans saccades. Avec un support réglable en hauteur, les joueurs peuvent incliner, pivoter et faire pivoter leur moniteur pour créer une configuration entièrement ergonomique sur laquelle il est confortable de jouer pendant des heures.

Odyssey G3 27″ et 24″ (Modèle : G30A) – L’Odyssey G3 est idéal pour tous les joueurs à la recherche d’un moyen accessible d’améliorer leur jeu. Avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et 1 ms4 (MPRT), les pixels changent avec une réponse quasi instantanée pour une action rapide et des performances à l’écran rapides. AMD FreeSync Premium fluidifie l’action pour un flux de jeu ininterrompu, permettant aux joueurs de voir les jeux exactement comme les créateurs l’avaient prévu. Le G3 dispose d’un support réglable en hauteur, garantissant que les joueurs sont aussi à l’aise qu’ils sont immergés.

Les moniteurs de jeu Samsung G70A et G50A Odyssey incluent également une gamme de fonctionnalités multitâches intuitives pour tirer le meilleur parti de chaque interaction, qu’il s’agisse de jouer ou de créer du contenu. Chaque moniteur dispose de plusieurs outils de gestion d’écran pour le multitâche. Les utilisateurs peuvent jouer, regarder et discuter sans effort en même temps avec Picture-by-Picture (PBP) ou créer un deuxième écran virtuel avec Picture-in-Picture (PIP) avec une personnalisation flexible. Avec Easy Setting Box, les joueurs peuvent facilement gérer plusieurs écrans sur un seul moniteur avec des allocations de fenêtres entièrement optimisées pour un meilleur multitâche, de sorte que les joueurs n’ont plus à choisir entre regarder leur streamer préféré ou jouer à leur jeu.

De plus, avec Auto Source Switch+, les joueurs peuvent accéder à leur contenu plus rapidement sans passer par plusieurs entrées. Les utilisateurs peuvent facilement allumer des PC ou des consoles pour que le moniteur reconnaisse instantanément et bascule sur l’entrée active.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: https://displaysolutions.samsung.com/monitor/detail/1841/G28AG70.

[Spec Table]

Modèle G70A G50A G30A Affichage Taille de l’écran 28″ 27″ 27″, 24″ Plat / Courbé Plat Ratio d’aspect 16:9 Luminosité (typique) 300 cd/㎡ (Pic 400 cd/㎡) 350 cd/㎡ 250 cd/㎡ HDR Écran VESA HDR 400 HDR10 – Résolution 3 840 x 2 160 2 560 x 1 440 1 920 x 1 080 Temps de réponse 1 ms (GTG) 1 ms (MPRT) Angle de vue 178°(Horizontal) / 178°(Vertical) Fréquence d’images 144 Hz maximum 165 Hz maximum 144 Hz maximum Jeux

Fonctionnalité Synchronisation libre FreeSync Premium Pro FreeSync Premium G-SYNC Compatible G-SYNC – Commutateur de source automatique+ Oui – Etc.(1) Mode Eye Saver, sans scintillement, égaliseur de noir, optimiseur de fréquence de rafraîchissement Etc.(2) Mode faible décalage d’entrée, UX de jeu Super Arena, vue de jeu ultra-large, éclairage CoreSync – Etc. Couleur Noir Interface Port d’affichage 1.4 (1EA),

HDMI 2.1 (2EA), USB3.0 haut (1EA) et bas (2EA) Port d’affichage 1.2 (1EA), HDMI 2.0 (1EA) Port d’affichage 1.2 (1EA),

HDMI 1.4 (1EA) Ergonomie A (support réglable en hauteur), inclinaison, pivotement, pivotement Montage mural 100×100

1 Basé sur la part de marché mondiale dans le rapport historique final d’IDC Q1 2021.

2 Basé sur la norme de l’industrie Gray to Gray (GTG) mesurant le temps qu’il faut à un pixel pour changer les niveaux de gris.

3 Basé sur la norme de l’industrie Gray to Gray (GTG) mesurant le temps qu’il faut à un pixel pour changer les niveaux de gris.

4 Basé sur le temps de réponse d’image animée (MPRT) standard de l’industrie mesurant le « flou de mouvement » des objets en mouvement rapide dans une séquence d’images.