Samsung a dévoilé aujourd’hui quatre ordinateurs portables Windows 10 différents, chacun répondant à un besoin différent. L’un est un appareil polyvalent de moins d’un kilo, un autre fait ressortir l’artiste en vous, le troisième contient la puissance du GPU RTX, le quatrième est une option abordable mais toujours capable.

Samsung Galaxy Book Pro

La portabilité est le nom du jeu – le modèle 13,3 « pèse moins d’un kilogramme, même le modèle 15,6 » est à peine au-dessus de cela. Les deux sont également très minces. Une grande partie de l’attrait de ces ordinateurs portables réside dans leurs écrans AMOLED.

Les deux tailles de panneau ont la même résolution, 1 920 x 1 080 px. Ils portent les certifications DisplayHDR 500, ce qui signifie qu’ils ont une large gamme de couleurs et une luminosité allant jusqu’à 500 nits. En outre, il a une couverture de 120% de la gamme de couleurs DCI-P3 et un temps de réponse rapide de 0,2 ms. Vous pouvez également basculer entre les modes sRVB et Adobe RVB, en fonction de votre tâche.







Samsung Galaxy Book Pro

Les deux ordinateurs portables sont alimentés par des processeurs Intel Core de 11e génération, vous pouvez les configurer avec des processeurs i3, i5 et i7, ainsi que 8/16/32 Go de RAM LPPDR4X. Le stockage se présente sous la forme d’un SSD NVMe et peut atteindre 1 To. Les options i5 et i7 sont livrées avec des graphiques Iris Xe, mais il existe un GPU GeForce MX450 en option (notez que cela ajoute au poids et à l’épaisseur). Il existe plusieurs modes de performance, y compris un mode silencieux et même un mode «sans ventilateur».

La sélection de ports est assez correcte – même bonne sur le modèle 15,6 ”, qui a un Thunderbolt 4, un USB-C, un USB-A 3.2, un port HDMI, un combo casque / microphone de 3,5 mm et un emplacement microSD. Le modèle 13,3 pouces perd le port HDMI, mais gagne un emplacement nano-SIM en option.

En effet, il dispose d’une connectivité 4G LTE en option, pour ceux qui veulent être toujours en ligne. Elle et le modèle 15,6 pouces sont compatibles Wi-Fi 6E pour des connexions locales rapides. Parmi les autres avantages, citons l’audio réglé par AKG avec prise en charge Dolby Atmos, une webcam 720p et un lecteur d’empreintes digitales sur la touche d’alimentation.

Le Samsung Galaxy Book Pro 13,3 « pèse 0,87 kg (0,88 kg si vous voulez LTE) ou environ 1,9 lb. Il ne mesure que 11,2 mm d’épaisseur et est livré avec une batterie de 63 Wh.









Samsung Galaxy Book Pro en: Or rose mystique • Argent mystique • Bleu mystique

Le modèle de 15,6 po pèse 1,05 kg (2,3 lb) et mesure 11,7 mm d’épaisseur. Il a une batterie 68Wh légèrement plus grande. Dans les deux cas, les ordinateurs portables sont chargés via USB-C avec un petit adaptateur de 65 W (il pèse 167 g).

Samsung US accepte déjà les précommandes pour le Galaxy Book Pro. Le modèle 13,3 « commence à 1 000 $, celui de 15,6 » à 1 100 $. Les ventes commenceront le 14 mai. Si vous précommandez avant cette date, vous recevrez un crédit futur de 100 $ (que vous ayez ou non votre ordinateur portable sur Samsung.com, Amazone ou Best Buy).

Samsung Galaxy Book Pro360

Si vous voulez un écran tactile ou si vous prévoyez d’utiliser un stylet (un S Pen, bien sûr), c’est celui qu’il vous faut. Il est disponible en versions 13,3 « et 15,6 », mais l’écran Super AMOLED prend en charge à la fois l’entrée tactile et le stylet. Ils ont la même résolution 1080p (16: 9) et la même certification DisplayHDR 500 (soit une luminosité de 500 nits). Le S Pen est d’ailleurs inclus dans la boîte.









Le Samsung Galaxy Book Pro360 dispose d’un écran tactile avec prise en charge du S Pen

Le Samsung Galaxy Book Pro360 13,3 ”offre également une connectivité 5G en option, celui de 15,6” manque encore une fois. Les deux sont compatibles Wi-Fi 6E. Pour les connexions filaires, vous obtenez un port Thunderbolt 4, deux ports USB-C, une prise casque / microphone de 3,5 mm et un emplacement microSD. Les ordinateurs portables 5G ont également un emplacement nano-SIM.

Comme les autres Pro, ceux-ci sont alimentés par des processeurs Intel Core i3, i5 et i7 de 11e génération. Les options i5 et i7 ont des graphiques Iris Xe, il n’y a pas d’option pour un Nvidia MX450 ici. Le modèle 13,3 « peut être configuré avec 8 Go ou 16 Go de RAM, le modèle plus grand de 15,6 » offre également une option de 32 Go. Le stockage SSD NVMe va jusqu’à 1 To.

Les batteries sont les mêmes, 63Wh sur la petite et 65Wh sur la grande, toutes deux chargées via USB-C à 65W. L’audio AKG avec Dolby Atmos, webcam 720p et lecteur d’empreintes digitales sont également disponibles ici.









Samsung Galaxy Book Pro360

Le modèle 13,3 « pèse 1,04 kg pour le modèle Wi-Fi et 1,1 kg pour l’option 5G (2,3-2,4 lb), celui de 15,6 » pèse 1,39 kg (3 lb). L’épaisseur est à peu près la même sur les deux, 11,5 mm pour le petit ordinateur portable et 11,7 mm pour le grand.









Samsung Galaxy Book Pro360 dans: Mystic Bronze • Mystic Navy • Mystic Silver

Les deux modèles Galaxy Book sont classés MIL-STD-810G, avec des tests de basse et haute pression, de vibrations, d’humidité de la poussière et même de brouillard salin. En outre, ces deux éléments font partie du programme Intel Evo, une marque de qualité qui comprend également des fonctionnalités telles que le réveil instantané, la connectivité «best-in-class» et la longue durée de vie de la batterie.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez pré-commander un Galaxy Book Pro360 aux États-Unis pour 1 200 $ pour le modèle 13,3 « et 1 300 $ pour le modèle 15,6 ». Les premières unités seront disponibles le 14 mai. Mais vous ne voudrez peut-être pas attendre aussi longtemps. Si vous précommandez, vous obtiendrez un crédit futur de 150 $ si vous achetez sur Amazon, un chèque-cadeau de 150 $ si vous passez par Best Buy à la place et un eCertificate de 150 $ ou des Galaxy Buds Pro gratuits pour ceux qui achètent sur Samsung.com et Samsung Experience Stores. .

Samsung Galaxy Book Odyssey

Si vous avez besoin de performances plus que de portabilité, l’Odyssey a tout ce qu’il faut. Il est encore assez facile à transporter, cet ordinateur portable de 15,6 pouces pèse 1,85 kg (4,1 livres) et mesure 17,7 mm d’épaisseur. C’est avec une batterie plus grosse de 83Wh, qui obtient également un chargeur plus costaud, 135W (USB-C).









Samsung Galaxy Book Odyssey

Le jus supplémentaire est nécessaire pour alimenter le GPU Nvidia – vous pouvez choisir entre une GeForce RTX 3050 Ti Max-Q et une vanille 3050 Max-Q. Ceci s’ajoute à un Intel Core i5 ou i7 de 11e génération (pas d’i3 cette fois-ci).

Vous pouvez obtenir l’ordinateur portable du magasin avec 8/16/32 Go de RAM LPDDR4X et un SSD NVMe jusqu’à 1 To. Mais comme il s’agit d’un modèle pratique, vous pouvez mettre votre propre RAM et il y a un deuxième slot NVMe pour plus de stockage.

La connectivité est également excellente, du moins en ce qui concerne les ports. Vous obtenez deux ports USB-C, trois USB-A 3.2, un HDMI, une prise casque / micro, un emplacement microSD, un emplacement de sécurité et même un RJ45 si vous souhaitez vous connecter au LAN. Il n’y a pas d’option 4G / 5G ici, mais vous obtenez le Wi-Fi 6 (pas de 6E cette fois).

L’écran de 15,6 pouces est un écran LCD TFT avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels.

Samsung Galaxy Book

C’est le modèle de base de la série, mais il est toujours tout à fait capable. Si vous n’avez pas besoin de ce GPU RTX et que vous ne voulez pas payer pour un écran AMOLED, le Galaxy Book vanilla est celui à regarder.

Il dispose d’un écran LCD TFT 15,6 « (résolution 1080p) et d’un processeur Intel Core i3 / i5 / i7 de 11e génération. Il y aura des versions plus abordables avec un processeur Pentium Gold et même un processeur Celeron.

La RAM (LPPDR4X) commence à 4 Go avec des mises à niveau de 8 Go et 16 Go disponibles. Vous pouvez obtenir un seul SSD NVMe jusqu’à 512 Go, mais vous pouvez ajouter un deuxième SSD. Vous pouvez avoir un GPU GeForce MX450 si vous le souhaitez.

Ce modèle est toujours raisonnablement fin et léger, mesurant respectivement 15,4 mm et 1,55 kg (3,4 lb). La batterie 54Wh se charge via USB-C à 65W. La configuration audio manque le toucher d’AKG, mais vous obtenez toujours Dolby Atmos. Le lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation est en option.







Samsung Galaxy Book en: Mystic Blue • Mystic Silver

Contrairement à l’Odyssey, celui-ci a LTE pour aller avec Wi-Fi 6. La sélection de port est également excellente, avec deux USB-C, deux USB-A 3.2, un HDMI, une prise combo, un emplacement de sécurité, plus microSD et nano -Fentes SIM.