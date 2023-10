Samsung dévoile officiellement One UI 6 avec un panneau rapide repensé et une nouvelle police

Samsung a lancé sa SDC23 (Samsung Developer Conference 2023) avec quelques annonces clés. Le plus gros est One UI 6 – le prochain opus du logiciel global de Samsung.

La version bêta du logiciel existe depuis un certain temps, mais Samsung a maintenant expliqué ce à quoi s’attendre de la version finale. One UI 6 se concentrera sur une convivialité améliorée et un montage photo et vidéo intelligent.

Il apporte un panneau rapide et des interfaces d’application remaniés, ainsi qu’une nouvelle police – One UI Sans.

La galerie analysera les photos à l’aide de fonctionnalités d’IA telles que Photo Remaster et Object Eraser et suggérera des options pour améliorer les images. Samsung a également parlé d’un nouvel éditeur vidéo multicouche – Samsung Studio, avec des options pour ajouter du texte, des autocollants et de la musique à une chronologie vidéo – sympa !

Samsung a également parlé d’une nouvelle concentration sur Tizen, vantant le redémarrage du système d’exploitation open source basé sur Linux. Tizen fonctionnera sur de nouveaux appareils électroménagers dotés d’écrans plus grands – fours et machines à laver. Samsung a annoncé un SDK Tizen avec un moteur graphique combiné 2D et 3D.

Samsung Health sera étendu à un écosystème de santé numérique. Samsung ouvrira l’accès au capteur BioActive sur les montres intelligentes Galaxy aux développeurs tiers via le SDK Samsung Privileged Health.

Voici la vidéo complète de la conférence.