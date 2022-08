Samsung dévoile les prix des Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 en Inde, détaille les remises et les promotions

Nous avons attendu près d’une semaine que Samsung dévoile les prix des nouveaux pliables Galaxy Z pour le marché indien et les voici. Les fans peuvent désormais pré-réserver un Z Flip4 ou Z Fold4 et obtenir des cadeaux et des réductions. Il s’agit d’un événement promotionnel spécial Samsung Live qui commence aujourd’hui et se termine demain à minuit.









Options de pré-réservation pour Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4

Tout d’abord, les prix. Le tableau ci-dessous présente la répartition par capacité de stockage. Quelques points à noter à propos du Samsung Galaxy Z Flip4 – l’édition personnalisable sur mesure est disponible dans les magasins Samsung Live et Samsung Exclusive (et uniquement en version 256 Go), la version 512 Go n’est pas disponible dans le pays. Quant au Samsung Galaxy Z Fold4, le modèle supérieur de 1 To est disponible, mais uniquement via Samsung Live et Samsung Exclusive Stores.

Galaxy Z Fold4 256 Go 512 Go 1 To*

155 000 ₹ 165 000 ₹ 185 000 ₹

Remise de 8 000 ₹ ou bonus de surclassement

* Variante 1 To exclusive à Samsung Live et Samsung Exclusive Stores



Galaxy Z Flip4 128 Go 256 Go 256 Go Sur mesure*

90 000 ₹ 95 000 ₹ 98 000 ₹

Remise de 7 000 ₹ ou bonus de surclassement

* Édition sur mesure exclusive à Samsung Live et Samsung Exclusive Stores





Notez que ce sont les prix de base, l’événement promotionnel de deux jours offre des rabais. Vous pouvez obtenir une remise de 8 000 ₹ avec la pré-réservation d’un Z Fold4 ou 7 000 ₹ avec un Z Flip4. Vous aurez besoin d’une carte de crédit ou de débit HDFC pour cela. Alternativement, si vous envisagez d’échanger un ancien téléphone contre un crédit, vous obtiendrez 8 000 ₹ ou 7 000 ₹ supplémentaires pour l’achat du nouveau pliable.

Il y a plus – vous obtenez un Duo de chargeur sans fil gratuit (normalement d’une valeur de 5 200 ₹). Le Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition est également livré avec une coque Slim Clear gratuite (d’une valeur de 2 000 ₹).















Certaines des combinaisons de couleurs possibles pour le Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition

Pour une certaine tranquillité d’esprit, vous pouvez obtenir 1 an de Samsung Care+ à moitié prix – 6 000 ₹. L’EMI sans frais est également disponible jusqu’à 24 mois.

Enfin, vous pouvez obtenir une montre Galaxy de la génération précédente à un prix très avantageux. Ceux qui pré-réservent le Galaxy Z Fold4 peuvent acheter une Galaxy Watch4 Classic (46 mm, Bluetooth) pour 3 000 ₹ (en baisse par rapport au PDSF de 35 000 ₹). Si vous avez choisi le Z Flip4 à la place, vous pouvez vous procurer une Watch4 Classic (42 mm, Bluetooth) pour 3 000 ₹ (au lieu de 32 000 ₹).











Samsung Galaxy Z Fold4

Si vous préférez l’un des nouveaux modèles Galaxy Watch5, ceux-ci sont déjà en pré-commande – voici les informations de prix pour eux. Vous pouvez en pré-réserver un maintenant et obtenir une réduction sur le nouveau Galaxy Buds2 Pro.

La source