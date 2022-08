Samsung dévoile les histoires de conception Z Flip4 et Z Fold4

Samsung a présenté ses derniers appareils pliables plus tôt cette semaine – le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4. Nous avons déjà couvert les smartphones en détail, mais maintenant la société a décidé de partager davantage sur leur processus de conception et sa vision sur leur utilisation.

Dans une série d’articles de blog, Samsung a expliqué toutes les fonctionnalités de conception et d’expérience intéressantes qui permettent aux utilisateurs de s’exprimer tout en étant productifs en même temps.

Le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 ont des côtés élégants plus plats que leurs prédécesseurs. Cela permet une meilleure maniabilité globale et un look plus moderne. Les lunettes ont également rétréci au cours des douze derniers mois, permettant aux mêmes tailles d’écran d’être plus gérables.

Les couleurs ont également fait peau neuve avec de nouvelles finitions légèrement mates. Le Galaxy Z Flip4 en Bora Purple est définitivement celui qu’il faut avoir, et il s’accorde parfaitement avec le Beige Fold… bien que nous doutions que quiconque ait besoin des deux téléphones.

Du côté de la convivialité, Samsung souligne que le Flip4 prend en charge le zoom avant et arrière des pages sur l’écran de couverture, tandis que certaines applications ont leur propre widget pour une navigation plus facile. Ensuite, nous avons le Fold4, où plusieurs applications peuvent être ouvertes sur un seul écran, et d’autres sont accessibles via la barre de navigation.

Le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 sont tous deux livrés avec des étuis sur mesure qui offrent une meilleure prise en main et une meilleure protection, le Fold étant illustré avec une housse de béquille ou un étui pour le S Pen.

L’apparence n’est pas seulement une question de boîtiers et de couleurs ; Samsung propose également de nouvelles fonctionnalités d’écran de couverture, des conceptions d’horloge, des images, des arrière-plans et même des GIF. C’est une fonctionnalité qui sera davantage utilisée dans le Z Flip4 car le Z Fold4 possède un OLED à part entière qui peut correspondre à n’importe quel autre smartphone Samsung en termes de performances et de fonctionnalités.

Samsung a déclaré que Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont des exemples “d’élargissement des possibilités des smartphones et de création d’appareils polyvalents pour l’ère moderne”. Nous avons déjà les appareils et nous avons commencé à travailler sur l’examen complet immédiatement après avoir publié l’examen pratique.

Nous essaierons de déterminer si les améliorations de performances valent la mise à niveau et si les affirmations de Samsung d'”ouvrir de nouvelles expériences” vont au-delà des discussions marketing.

Source 1 • Source 2