Samsung dévoile les Galaxy Book3 Pro 14'' et 16'', le Pro 360 16'' et le Book3 Ultra phare

L’événement Unpacked de Samsung a eu aujourd’hui plus que la série Galaxy S23. La société a présenté quatre nouveaux ordinateurs portables dans la série Galaxy Book3 Pro, dirigés par un nouveau produit phare – le Galaxy Book3 Ultra.

Commençons par ce dernier, qui est le premier ordinateur portable Samsung ultra puissant depuis l’Odyssey. Les Galaxy Book3 Ultra vient dans une seule taille de 16 pouces, mais il est bien svelte à 16,5 mm et 1,79 kg.

Le Galaxy Book3 Ultra contient la configuration la plus puissante de la série Book3 avec un choix de processeurs Intel Core i7-13700H ou Core i9-13900H 45W, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4.0. Il existe également des graphiques discrets – soit le RTX 4050, soit le RTX 4070.

L’écran à l’avant est un Dynamic AMOLED 2x de 16 pouces au format 16:10 de pointe avec une résolution de 2880x1800px. Le panneau peut rafraîchir de manière adaptative de 48 Hz à 120 Hz et peut atteindre jusqu’à 500 nits pour le contenu HDR (certifié Vesa DisplayHDR 500), ou jusqu’à 400 nits dans le cas contraire. Le Galaxy Book3 Ultra est livré avec un pack 76Wh et est livré avec un chargeur USB-C 100W.

Les Galaxy Book3 Pro est disponible en deux tailles – 14 pouces et 16 pouces, tandis que le Galaxy Book3 Pro 360 vient seulement avec un écran de 16 pouces. Ils partagent un peu de technologie sous-jacente avec l’Ultra. Pour commencer, les spécifications d’affichage sur les quatre modèles sont les mêmes – vous obtenez un panneau AMOLED à rafraîchissement variable de résolution 2880x1800px.

Il en va de même pour les ports – il y a une prise jack 3,5 mm, un emplacement microSD, un USB-A, 2 ports USB-C Thunderbolt 4 et un HDMI pleine taille (spec 1.4 sur les Pros et 2.0 sur l’Ultra).

Les quatre ordinateurs portables partagent également leurs références multimédias – vous obtenez deux woofers de 5 W et deux tweeters de 2 W – avec certification AKG et Dolby Atmos – ainsi que des microphones doubles de qualité studio. La webcam est également la même unité 1080p sur tous les modèles.

Les modèles Galaxy Book3 Pro sont livrés avec un nouvel adaptateur USB-C 65 W avec alimentation qui peut servir de chargeur de téléphone ou de tablette Galaxy.

Vous pouvez configurer le Galaxy Book3 Pro et le Galaxy Book3 Pro 360 avec un choix de processeur Intel Core i5-1340P ou Core i7-1360P de 13e génération avec 8/12/16 Go de RAM LPDDR5 et un choix de 256 Go, 512 Go ou jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4.0.

Le modèle Galaxy Book3 Pro 14 pouces dispose d’une batterie de 63 Wh, tandis que les Galaxy Book3 Pro 16 pouces et Book3 Pro 360 ont les mêmes 76 Wh que le Galaxy Book3 Ultra.

Le Galaxy Book3 Pro de 14 pouces ne mesure que 11,3 mm d’épaisseur et pèse 1,17 kg. Le 16 pouces mesure respectivement 12,5 mm et 1,56 kg.

Le Galaxy Book3 Pro 360 mesure 12,8 mm d’épaisseur et pèse 1,66 kg pour le modèle standard et 1,71 kg si vous optez pour la version 5G. Le Galaxy Book3 Pro 360 prend également en charge le S Pen, qui est fourni dans la boîte.

Samsung a rendu sa série Book3 profondément intégrée à ses smartphones et tablettes Galaxy. La soi-disant Galaxy Connected Experience apporte un certain nombre de fonctionnalités importantes. Le contrôle multiple vous permet de contrôler directement votre smartphone via l’ordinateur portable, de faire glisser et déposer des fichiers, ainsi que de copier et coller du texte et des images.

Le deuxième écran vous permet d’utiliser votre tablette comme une extension ou un miroir de l’écran de votre ordinateur portable. Phone Link vous permet d’activer la fonctionnalité de point d’accès du téléphone directement à partir des ordinateurs portables. Il existe un partage automatique Expert RAW, qui peut transférer automatiquement les fichiers RAW de votre téléphone Galaxy vers votre ordinateur portable Galaxy Book3 pendant que vous filmez.

Enfin, Samsung a ajouté son Smart Switch et Samsung Pass à la série Galaxy Book3.

Le Samsung Galaxy Book3 Ultra sera livré dans une seule couleur Graphite, tandis que le Galaxy Book3 Pro et le Book3 Pro 360 peuvent être disponibles à la fois en Graphite et en Beige. Les Galaxy Book3 Pro et Pro 360 seront disponibles le 17 février, tandis que le Galaxy Book3 Ultra sera en vente à partir du 22 février.

La version i7 du Galaxy Book3 Ultra avec 16 Go et 512 Go de stockage coûte 2 799 €, tandis que la version i9 avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage coûte 3 699 €. Le Galaxy Book3 Pro 360 propose quatre versions dont le prix varie entre 1 799 € (processeur i5, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, Wi-Fi uniquement) et 2 699 € (processeur i7, 32 Go de RAM, SSD 1 To et 5G).

Le prix des nouvelles versions du Galaxy Book3 Pro est compris entre 1 699 € (8 Go de RAM, 512 Go de SSD, Intel i5, 14″) et 2 199 € (16 Go de RAM, 1 To de SSD, Intel i7, 16″).