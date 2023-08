Samsung dévoile l’ensemble lave-linge et sèche-linge BESPOKE AI™ à l’IFA 2023 – Samsung Global Newsroom

Laveuse et sécheuse tout-en-un alimentées par la technologie de pompe à chaleur à inverseur numérique

Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé aujourd’hui le nouveau combo laveuse et sécheuse BESPOKE AI™ doté de la technologie de pompe à chaleur à inverseur numérique à l’IFA 2023, un salon majeur de l’électronique grand public à Berlin. Le modèle élimine les tracas liés au transfert du linge de la laveuse à la sécheuse et effectue les charges de linge en une seule étape. Il combine une grande capacité de lavage de 25 kg avec une capacité de séchage par pompe à chaleur de 13 kg et est soutenu par des fonctions intelligentes pour offrir aux consommateurs plus de flexibilité.

«Le premier ensemble laveuse et sécheuse BESPOKE AI™ de Samsung doté de la technologie de pompe à chaleur à inverseur numérique facilite non seulement la lessive en permettant un transfert de charge sans tracas, mais il permet également d’économiser de l’espace», a déclaré Junhwa Lee, vice-président exécutif et chef de l’équipe Expérience client. de l’activité appareils électroménagers numériques chez Samsung Electronics. « L’expérience de lessive peut désormais être plus agréable et plus facile, tout en économisant de l’énergie grâce au mode AI Energy dans SmartThings Energy. »1

Économisez de l’espace avec le nouveau combo laveuse et sécheuse BESPOKE AI™

Le modèle permet aux utilisateurs d’économiser de l’espace dans leur maison car il prend moins de place que l’installation de deux machines puisqu’il peut terminer un cycle de lessive complet dans une seule machine. Les consommateurs qui s’efforcent de tirer davantage d’utilité de leurs espaces de vie peuvent profiter de l’espace libre pour d’autres usages. Son design simple et plat SUR MESURE se marie harmonieusement avec l’espace intérieur de la maison ainsi qu’avec tous les autres appareils électroménagers et meubles.

Rendre votre lavage plus facile

Les fonctionnalités du modèle et des cycles de lavage sont conçues pour offrir aux utilisateurs une expérience plus holistique et transparente. Lorsque les consommateurs démarrent la machine, ils peuvent la contrôler de manière plus intuitive et sélectionner facilement le programme de lavage et de séchage grâce au grand écran LCD. L’écran affiche également des rapports informatifs à la fin du cycle pour référence des utilisateurs.

Avec AI Wash,2 le combo laveuse et sécheuse BESPOKE AI™ détecte le poids et la douceur du tissu3 dans chaque charge et le niveau de salissure continu en fonction de la turbidité de l’eau pour optimiser la quantité d’eau et de détergent. Grâce à ces informations, il ajuste continuellement le temps de trempage, de rinçage et d’essorage pour obtenir les meilleurs résultats rapidement et efficacement.

Fonctionnement automatique et intelligent

Samsung applique ses technologies avancées pour aider les utilisateurs à gérer efficacement leur machine. Une fois le cycle terminé, la porte s’ouvre automatiquement pour que les utilisateurs puissent sortir le linge avec moins d’effort. Il laisse également échapper l’air humide et la chaleur tout en amenant de l’air frais dans le tambour. La machine est livrée avec un système de nettoyage automatique de l’échangeur de chaleur qui préserve efficacement la qualité du séchage. Il prend également en charge le mode AI Energy dans SmartThings Energy,4 offrant des économies d’énergie intelligentes.

Samsung présentera sa dernière gamme d’appareils numériques, y compris le nouveau combo laveuse et sécheuse BESPOKE AI™, lors de l’IFA 2023, qui débute le 1er septembre.

1 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis.

2 Appelé AI OptiWash™ pour les États-Unis

3 Pour éviter l’usure, lavez ensemble les tissus comme les autres. Basé sur un algorithme créé par l’IA.

4 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis.