Samsung dévoile l’édition spéciale du Galaxy Z Fold, son smartphone pliable le plus avancé | Actualités technologiques

Lundi, Samsung a présenté une variante améliorée de son Z Fold6 (test) – le Galaxy Z Fold Special Edition, qui est de loin le téléphone pliable le plus avancé de la société. À l’exception de l’îlot de caméra, le Galaxy Z Fold Special Edition ressemble presque au Galaxy Z Fold6, son produit phare mondial pliable. Cependant, le dernier venu est légèrement plus léger et plus fin avec plusieurs autres améliorations mineures qui, combinées, améliorent encore l’expérience utilisateur globale.

L’édition spéciale du Galaxy Z Fold est légèrement plus haute et plus large que le Z Fold6. (Crédit image : Samsung)

Actuellement disponible en Corée du Sud, Samsung pourrait étendre sa disponibilité à la Chine, et cet appareil pourrait ne pas être commercialisé sur d’autres marchés, notamment en Inde. Au prix de 2 789 600 KRW ou Rs 1 70 207 ou 2 024 $, il est légèrement plus cher que le Galaxy Z Fold6. Cependant, pour le prix, il contient un peu plus, notamment un appareil photo grand angle de 200 MP, un écran de couverture de 6,5 pouces et un écran pliable de 8,0 pouces, faisant de l’édition spéciale Galaxy Z Fold le plus grand smartphone pliable de Samsung. Selon les rendus, l’appareil devrait également avoir un pli légèrement moins visible une fois plié.