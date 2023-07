Samsung dévoile le ViewFinity S9, un nouveau moniteur 5K étonnant – Samsung Global Newsroom

Représentation réaliste des couleurs et résolution extrêmement élevée pour des visuels de qualité au travail et au divertissement sur un seul moniteur

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui l’extension de sa gamme de moniteurs ViewFinity avec la disponibilité mondiale du ViewFinity S9 de 27 pouces (modèle S90PC). Le lancement du ViewFinity S9 renforce la gamme de moniteurs haute résolution de Samsung après l’introduction du ViewFinity S8 (modèle S80PB) en juin 2022, qui présentait une résolution Ultra Haute Définition (UHD). Le nouveau ViewFinity S9 est optimisé avec tous les outils nécessaires dans des industries comme la conception graphique et la photographie et a également été nommé lauréat du CES Innovation Award en 2023.

« Notre nouveau moniteur 5K est conçu pour offrir les meilleures performances et la meilleure expérience aux professionnels des industries créatives et visuelles », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Avec la gamme ViewFinity, nous offrirons aux créatifs des expériences visuelles de premier ordre, ainsi que la clarté des couleurs réalistes et la connectivité polyvalente dont ils ont besoin pour obtenir le meilleur dans n’importe quel projet. »

Le nouveau ViewFinity S9 offre un écran de 27 pouces avec une résolution de 5K (5 120 x 2 880) pour un espace de travail plus de 50 % plus grand que les autres moniteurs UHD, avec une clarté d’image et de texte exceptionnelle. Il permet aux professionnels de travailler sur du contenu ultra-haute résolution sans avoir besoin de zoomer, afin qu’ils puissent visualiser leurs projets en 5K tout en gardant tous leurs outils d’édition visibles à l’écran.

Avec 99% DCI-P31 et 218 PPI (pixels par pouce), le ViewFinity S9 offre des couleurs plus saturées et plus vives avec des détails plus nets, parfaits pour ceux qui comptent sur la fidélité visuelle.2 De plus, une luminosité typique de 600 cd/m2 facilite le travail dans presque tous les environnements d’éclairage. La technologie d’étalonnage de Samsung aide les utilisateurs à obtenir la couleur précise qu’ils souhaitent. Pendant la production, la couleur du moniteur est calibrée en usine pour un incroyable Delta E <21 précision immédiatement hors de la boîte.3

Le ViewFinity S9 utilise la fonction Smart Calibration contrôlée avec les smartphones,4 qui est le premier dans l’industrie, et les utilisateurs peuvent facilement personnaliser l’écran du ViewFinity S9 pour des réglages précis sans équipement d’étalonnage coûteux et complexe quand ils le souhaitent. À l’aide de l’application SmartThings, les utilisateurs peuvent choisir de calibrer en mode de base pour un réglage rapide et facile de la balance des blancs et des paramètres gamma, ou ils peuvent utiliser le mode professionnel pour un contrôle complet de la température de couleur, de la luminance, de l’espace colorimétrique et des paramètres gamma. Les utilisateurs peuvent démarrer ce processus simplement en pointant l’appareil photo de leur smartphone vers l’écran du ViewFinity S9, et après l’étalonnage, ils peuvent afficher un rapport détaillant les réglages effectués et la précision des couleurs Delta E.

Le ViewFinity S9 prend également en charge ses utilisateurs avec des fonctionnalités Intelligent Eye Care certifiées TUV pour réduire la fatigue oculaire, même sur de longues périodes d’utilisation. De plus, l’écran mat de Samsung limite la réflexion de la lumière et l’éblouissement sur le moniteur, minimisant ainsi les distractions pendant le travail.

Les performances visuelles du ViewFinity S9 sont renforcées par des fonctionnalités conçues pour faciliter la vie des professionnels.

Le ViewFinity S9 offre une connectivité polyvalente pour les utilisateurs de PC Mac et Windows, avec des entrées Thunderbolt 4 et mini DisplayPort en plus de l’USB-C. La compatibilité Thunderbolt 4 permet aux utilisateurs de charger des appareils avec jusqu’à 90 W de puissance et de transférer des données de manière fiable à des vitesses allant jusqu’à 40 Gbps.5

Le moniteur est équipé d’une caméra 4K SlimFit intégrée qui se connecte via une broche pogo sans câbles ni équipement supplémentaires. La haute résolution de la caméra offre une qualité cristalline pour les appels vidéo sur des applications telles que Google Meet. La caméra s’incline pour s’adapter à l’angle de votre moniteur et le cadrage automatique6 vous permet de rester visible et en prise de vue, même lorsque vous changez de position.

Le design fin en métal du ViewFinity S9 convient à tous les espaces. Avec sa conception ergonomique, ce produit offre un confort et améliore la productivité en s’adaptant à presque toutes les positions ou postures. Un support réglable en hauteur correspond au niveau des yeux de l’utilisateur et l’écran peut s’incliner pour correspondre aux angles de vision. En mode Pivot, l’écran pivote de 90 degrés, ce qui permet aux utilisateurs de lire de longs documents avec moins de défilement. Grâce à la compatibilité de montage VESA, les utilisateurs peuvent économiser de l’espace et garder les bureaux sans encombrement.

Les applications Smart TV intégrées offrent aux utilisateurs une expérience TV complète lorsqu’il est temps de passer au divertissement après le travail. L’accès instantané aux applications et émissions de streaming populaires sans PC séparé, les haut-parleurs intégrés avec Adaptive Sound+ qui ajustent automatiquement les niveaux de bruit et une télécommande en font un moniteur complet pour le travail et les loisirs.

Le ViewFinity S9 sera disponible à l’achat dans le monde entier à partir du 26 juin 2023, avec des calendriers de lancement variant selon les régions. Pour plus d’informations sur les moniteurs haute résolution de Samsung et la gamme complète ViewFinity, veuillez visiter : https://www.samsung.com/.

Caractéristiques

S90PC Afficher Taille de l’écran 27″ Type de panneau IPS, plat Résolution 5K (5 120 x 2 880) Gamme de couleurs DCI-P3 99% Luminosité (typique) 600 cd/m2 Taux de rafraîchissement (Max) 60Hz Temps de réponse 5 ms (GtG) Rapport de contraste (statique) 1000:1 Affichage mat Oui Caractéristiques Étalonnage Étalonnage intelligent Soins oculaires intelligents Image adaptative / Mode Eye Saver / Sans scintillement Caméra 4K (3 840 x 2 160), boîte de réception Applications Smart TV Oui Centre de jeu Oui (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) Interface Types de connexion 1 Thunderbolt 4 (90W) 1 miniDP, USB-C (3DN) Conception Type de support A / Pivot / Inclinaison Montage mural 100×100

1 Représentation des couleurs calculée dans CIE 1976.

2 Les chiffres de précision des couleurs peuvent varier en fonction de l’appareil de mesure et du point de mesure. Les fonctionnalités de l’écran peuvent varier en fonction de l’environnement du système, comme les composants de l’ordinateur, la durée d’utilisation ou d’autres facteurs.

3 L’étalonnage en usine est mesuré pour la précision en sRGB dans les conditions d’expédition. La valeur peut varier en fonction de l’environnement de mesure. Les utilisateurs peuvent trouver le rapport d’étalonnage d’usine dans les paramètres d’affichage à l’écran (OSD).

4 Smart Calibration est disponible sur Galaxy S10 ou version ultérieure, Galaxy Note10 ou version ultérieure, appareils Galaxy Fold, appareils Galaxy Flip, iPhone 11 ou version ultérieure et iPhone SE 2 de deuxième génération ou version ultérieure. Il nécessite la dernière version de l’application SmartThings.

5 Certains appareils utilisant MacOS 13 peuvent avoir une compatibilité limitée.

6 Le cadrage automatique fonctionne lors de l’utilisation des applications intégrées.