Samsung dévoile le terrain de jeu virtuel expérientiel “Space Tycoon” sur Roblox – Samsung Global Newsroom

L’espace métavers donne aux utilisateurs la possibilité de découvrir et d’interagir avec les produits Samsung d’une toute nouvelle manière

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Space Tycoon (“Space Tycoon”), un terrain de jeu virtuel construit à l’intérieur de la plate-forme mondiale de métaverse Roblox. Space Tycoon est un espace virtuel où les utilisateurs peuvent créer et jouer à des jeux et partager des expériences en utilisant les produits de Samsung Electronics avec des personnages extraterrestres dans l’espace, en s’inspirant de la conception et de la fonctionnalité du genre “magnat” de la simulation d’entreprise.

Samsung a créé ce service ciblant les clients de la génération Z pour leur offrir une expérience métaverse intégrée où ils peuvent créer et profiter de leurs propres produits Samsung. L’objectif de Samsung est de permettre aux clients de la génération Z de découvrir la marque et d’interagir les uns avec les autres.

“Space Tycoon est conçu pour être un terrain de jeu où de nombreux clients peuvent découvrir des possibilités illimitées d’espaces virtuels”, a déclaré Jinsoo Kim, vice-président exécutif du Corporate Design Center de Samsung Electronics. «Nous voulions donner à nos clients de la génération Z une chance de découvrir les produits Samsung d’une manière qu’ils n’avaient jamais fait auparavant. Nous continuerons à présenter du contenu qui peut offrir des expériences numériques plus significatives et divertissantes à nos clients actuels et futurs. »

Situé dans la station spatiale Samsung ainsi que dans le laboratoire de recherche où des personnages extraterrestres effectuent des recherches sur les nouveaux produits Samsung, Space Tycoon se compose de trois zones de jeu spécifiques : la zone minière pour l’approvisionnement en ressources, la boutique pour l’achat d’articles de jeu et le laboratoire pour la fabrication de produits. .

Dans Space Tycoon, en utilisant les ressources extraites, les utilisateurs peuvent concevoir divers produits Samsung – des smartphones Galaxy à divers téléviseurs et appareils électroménagers – et acheter ou mettre à niveau des éléments de jeu. Les utilisateurs peuvent faire preuve de créativité en commençant par des produits réels et en leur donnant une cure de jouvence pour devenir des gadgets dans le jeu. Par exemple, le smartphone pliable Galaxy Z Flip peut se transformer en sac ou en trottinette, tout comme les utilisateurs seront plus imaginatifs avec l’aspirateur Jet Bot se transformant en hoverboard ou le téléviseur lifestyle The Sero en hélicoptère monoplace.

Actuellement, plus de 20 produits Samsung sont disponibles dans la boutique où les couleurs de leurs articles achetés peuvent changer de manière aléatoire en fonction des niveaux atteints et de nouvelles séries de produits seront régulièrement mises à jour.

Space Tycoon sera lancé simultanément en 14 langues, dont le coréen, l’anglais, le chinois et l’espagnol. Des fonctionnalités supplémentaires permettant aux utilisateurs d’interagir les uns avec les autres, de partager leurs créations ou d’assister à des soirées virtuelles exclusives seront ajoutées à l’avenir. De plus, Samsung organisera des événements en ligne dédiés via son site Web Samsung.com dans le cadre de la campagne #YouMake qui se concentre sur la coloration et la collecte de produits Samsung.

Pour en savoir plus, visitez design.samsung.com et smsng.co/YouMake_JUL_Space_YT.